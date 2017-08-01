01 Ağustos 2017 Salı 08:27

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İSMAİL YAMANGİL; Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İsmail Yamangil, şirketin elektrik tesisat ve kontrol ürünlerinin bölgedeki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.