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01 Ağustos 2017 Salı 08:27
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İSMAİL YAMANGİL; Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İsmail Yamangil, şirketin elektrik tesisat ve kontrol ürünlerinin bölgedeki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İSMAİL YAMANGİL; Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
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İş hayatına 2005’te Pulse Eldor Corporation’da başlayan Yamangil, 2007’de Schneider Electric’e katıldı, son olarak Dağıtım Kanalları ve Ticari Politikalar Direktörü idi.

 

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Schneider Electricİsmail Yamangil
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