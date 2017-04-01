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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:32
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Şirketlerdeki görev değişiklikleri...

Türkiye Finans Katılım Bankası, Intel Türkiye, Doğuş Müşteri Sistemleri, Philips Aydınlatma, Tanı ve Ersa'da görev değişiklikleri oldu.

Şirketlerdeki görev değişiklikleri...
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PINAR AKBULUT:Türkiye Finans Katılım Bankası İK İş Ortaklığı ve Çalışan İlişkileri Müdürü
Türkiye Finans Katılım Bankası İK İş Ortaklığı ve Çalışan İlişkileri Müdürü olan Pınar Akbulut, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı yaptı, kariyerine 2004’de Koçbank’ta müşteri temsilcisi olarak başladı, 2006’da HSBC’de Perakende Bankacılık Portföy Yöneticisi, aynı yıl Anadolubank’ta başladı, 2016’da İnsan Kaynakları Grup Müdürü oldu.

YALIM ERİŞTİREN:Intel Türkiye Genel Müdürü
Intel’in Türkiye operasyonunda yaklaşık 10 yıldır çeşitli pozisyonlarda görev alan ve son olarak Intel Türkiye Kurumsal ve Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Yalım Eriştiren, Intel Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası Eristiren, lisans ve lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde, executive MBA derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.

NESLİHAN GÖMEÇLİ:Doğuş Müşteri Sistemleri İnsan Kaynakları Direktörü
Doğuş Grubu’nun data üzerine odaklanan, bünyesinde ZUBİZU ve Rezervin gibi markaları bulunduran dijital yatırımı Doğuş Müşteri Sistemleri’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne atanan Neslihan Gömeçli, Doğuş Otomotiv’de başlayan kariyerine Toyota, Turkcell ve Turkcell Superonline’da İnsan Kaynakları yönetimi görevlerini üstlenerek devam etti, son olarak Beymen’de İnsan Kaynakları Müdürü’ydü. Gömeçli, Saint-Michel Fransız Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.


HASAN TİCİ:Ersa Genel Müdürü
Güvenilirliği ve kalitesiyle Türkiye’deki mobilya, tasarım, üretim alanlarında önemli bir yere sahip Ersa’nın yeni Genel Müdürü 25 yılı aşkın süredir mobilya sektöründe çalışan Hasan Tici oldu. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Hasan Tici, sektörde üretimden şirket yöneticiliğine kadar birçok alanda zengin bilgi birikimi ve deneyime sahip. Tici aynı zamanda Ersa’nın kurulduğu günden bu yana Ata ailesine mensup olmayan ilk Genel Müdürü olarak, firmanın kurumsal yapısında bir ilki temsil ediyor.
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