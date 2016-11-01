Yeni atamalar ve görev değişiklikleri

UFUK BAYAM

: ETA MELCO Genel Müdürü



Mitsubishi Electric Corporation ortaklığıyla kurulmuş olan ve Türkiye’de Mitsubishi Electric asansörleri ve yürüyen merdivenlerinin tek yetkili satıcısı konumundaki bulunan ETA MELCO’nun yeni Genel Müdürü Ufuk Bayam oldu. 19 yıldır ETA MELCO bünyesinde bulunan Bayam, son 6 yıldır firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü’ydü. Bayam, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve aynı üniversitede İşletme ve Makine Mühendisliği Master programını tamamladı.





AYTÜL SEPETCİ

: İşNet Genel Müdür Yardımcısı





Türkiye bilişim pazarında, kurumsal iletişim ve haberleşme hizmetleri sunan İşNet’in yeni Genel Müdür Yardımcısı Aytül Sepetci oldu. 1999’dan bu yana şirketin çeşitli bölümlerinde çalışarak deneyim kazanan Sepetci, son dört yıldır da direktör olarak görev yapıyordu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu Sepetci, 1998’de Marmara Üniversitesi’nin MBA programını tamamladı. İş hayatına 1997’de Toprak İlaç’ın üretim planlama bölümünde başladı.





BÜLENT ACİCBE

: Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Üretim Direktörü





Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Üretim Direktörlüğü görevine atanan Bülent Acicbe, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Dr. Martin Walz’ten devralıyor. 1996’da Mercedes-Benz Türk’te Üretim Planlama Mühendisi olarak göreve başlayan Acicbe, birçok farklı alanda çalıştı, 2014’ten bu yana Daimler’in Çek Cumhuriyeti’ndeki otobüs fabrikasında, Fabrika Müdürü’ydü. Acicbe, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu.





SİNEM KINRAN PARLAK

: SINGER SVP Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgeleri Ticaret Pazarlama Direktörü





Tüm dünyada dikiş makinesinin mucidi olarak bilinen ve 114 yıldır Türkiye pazarında yer alan Singer’in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sinem Kınran Parlak, bu görevine ek olarak markanın SVP Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgeleri Ticaret Pazarlama Direktörlüğü görevini de üstlendi. Parlak, bundan böyle mevcut pazarlarda en iyi pazarlama uygulamalarını gerçekleştirmek üzere tüm genel müdürlerle birlikte çalışacak.





ERICA COLETTA

: pladis İnsan Kaynakları Başkanı





pladis İnsan Kaynakları Başkanlığı görevine Erica Coletta atandı. İki yıldır Godiva Chocolatier’in İK fonksiyonunu New York’tan yöneten Coletta, daha önce birçok global şirkette İK liderliği yaptı. Coletta’nın, İnsan Kaynakları liderliği alanındaki deneyimi ve hukukçu geçmişi, pladis’teki yeni görevinde yetenek gelişimi ve şirket genelinde işbirliğini arttırmanın arkasındaki itici güç olacak. 2013’te Godiva’ya katılan Coletta, 2014’te Godiva İnsan Kaynakları Başkanlığı görevine getirildi.





HALİL ÖZENDİ

: Assan Lojistik A.Ş. Genel Müdürü



Kibar Holding bünyesindeki Assan Lojistik’in genel müdürlüğüne atanan Halil Özendi, Kara Harp Okulu İnşaat bölümü mezunu. Özendi, Kara Kuvvetliği Komutanlığı’nda İstihkam subayı oldu, 1996’da görevinden ayrıldı, Balnak Ege A.Ş.’de Karayolu İhracat Bölüm Lideri, 2003’te Eldor Elektronik’te Lojistik Operasyonlar Müdürü, 2004’te Balnak Lojistik’te Karayolu Grup Müdürü, 2006-2012’de Uluslararası Karayolları Direktörü ve Ulusal Dağıtım Direktörü, 2013-2016’da Ekol Lojistik’te Ulusal Dağıtım Direktörü oldu.