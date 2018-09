İmar Bankası yeniden kuruluyor, ‘Kalkınma Bankacılığı’na geri dönülüyor. Kanal İstanbul’da ihaleye gidiliyor, Boğaz 3’lü tüp tünelle bir daha geçiliyor. Ekonomik karar ve uygulama arasına hiç zaman girmeyecek, hizmette ve uygulamada “HIZ”, yeni hükümet sisteminin karakteri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilk 100 Günlük İcraat Programı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıkladı. 100 gün içinde bakanlıkların yapacakları icraatlar belirlendi. Yeni yönetim sisteminin yapılaşması da bu 100 gün içinde tamamlanacak. Ayrıca 100 Günlük İcraat Planı’nın kapsamında 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması da yer alıyor.

100 Günlük İcraat Programı’nın sunuş konuşmasının başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında, tarihî bir dönüşümü başarıyla tamamladığını belirterek, geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşümün tamamen demokratik sistem içinde gerçekleştiğini söyledi.



“OVP Ağustos sonuna kadar ilan edilecek”: Orta Vadeli Programı (OVP), Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacak”: Erdoğan, ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu ancak bunlardan önemli ve öncelikli gördükleri 400’üne, millete açıklayacakları programda yer verdiklerini ifade etti. “Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır” diyen Erdoğan, bu projeleri hazırlarken ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkânları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.



e-devlet etkinleşecek: Erdoğan, yeni yönetim mimarisinde Cumhurbaşkanlığı’nın doğrudan yürüteceği projelerin de sınırlı olduğunu belirterek, bazılarına şöyle değindi: “Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların, planların, projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır.”



48 savunma sanayisi projesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir” dedi. Erdoğan, “Her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Bunun için her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.



Kanal İstanbul Projesi: “100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Kanal İstanbul Projesi’nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız” diyen Erdoğan, “Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.



“Ekonomik savaşı kazanacağız”: Erdoğan, Türkiye’nin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu, bu savaştan galip çıkacağımızı, bunun bir milli direniş olduğunu belirterek, dolarların yastık altından çıkarılıp TL’ye, nakde dönüştürülmesini istedi ve şu bilgiyi paylaştı: “Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Dış borçlanma işlemlerimizde ne kadar çeşitlendirmeye gidersek, risklerimizi o derece dağıtmış ve azaltmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuan’ı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yeni dönemde ihracata dayalı bir kalkınma planı uygulanacaktır. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek önceliğimizdir. İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır.”



100 GÜNLÜK PROGRAM

Kabine’nin 100 Günlük icraat planı iş dünyasında sevinçle karşılandı, umut uyandırdı; bu bağlamda açıklanan kurumsal görüşleri Kapak Dosyamıza aldık. Planda pek çok yatırım kararları ve reform niteliğinde mevzuat düzenlemeleri var; okurlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak bakımından yararlı olacağını düşünerek planın bütününü özetledik ve bakanlıklara bölerek kapak dosyamızı oluşturduk. Herkesin kendi payına düşeni ve hayrına olanı bulacağı umuduyla dikkatinize sunuyoruz.



ADALET BAKANLIĞI: Yargılama hızlanıyor

“Yargıda Hedef Süre Uygulaması”na geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme süreleri kısaltılacak ve yargıda hızlanma sağlanacak. Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm yazışmaların UYAP-EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilecek ve adalet hizmetlerinde e-devlet entegrasyonunun kapsamı genişletilecek. Vatandaşların mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak “Lekelenmeme Hakkı” korunacak. Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümü sağlanacak.



AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: İstihdama 5.25 milyar destek

Emekli aylıkları en az 1.000 TL’ye tamamlanacak. Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine geçilecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmet 81 ile yaygınlaştırılacak. Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek. 5 bin genç “İşe İlk Adım Projesi”nden yararlandırılacak. "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısı artırılacak. Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi” hayata geçirilecek. İstihdamın artırılması amacıyla işverenlere 5.25 milyar TL teşvik ödenecek. Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1.84 milyar TL ilave destek sağlanacak. Kadın İstihdamı “İş’te Anne Projesi” ile desteklenecek.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: Kanal İstanbul kuluçkadan çıkıyor

Bakanlık, Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarını 100 gün içinde tamamlayacak. 5 Adet “Millet Bahçesi”nin açılışı yapılacak, 6 adet Millet Bahçesi’nin temeli atılacak ve 22 adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanacak. Kentsel Dönüşüm kapsamında 17.000 adet konut ve işyeri tamamlanacak,16.000 adedinin temeli atılacak ve 18.750 konut için dönüşüm projeleri devreye alınacak. Kamu konutları ve 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılacak. Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alan belirlenecek. Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırma başlatılacak. Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulacak. 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m2 gürültü bariyeri yapılacak. Tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması gerçekleşecek. Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulacak. 5 yılda “5.000 adet Köy Konağı” bitirilmek üzere ihtiyaç analizi tamamlanacak. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanacak. Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” yapılacak. Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi başlatılacak. İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapı kayıt altına alınacak.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 100 projeye destek

AB işlerini bünyesine alan Bakanlık, 2019 ve sonrası için Avrupa Birliği’nce tahsis edilen Katılım Öncesi AB kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik çalışması başlatacak. AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam 33.5 milyon avro değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanırken Sivil Toplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık 18 milyon avro değerinde 100 projeye destek verilecek. Erasmus+ Programı kapsamında ilave 103 milyon değerinde hibe tahsis edilecek; 52 bin vatandaşımıza eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisat 497 milyon avroya, katılma imkanı sağlanan kişi sayısı ise 272 bine çıkarılacak.

Enerji yönetiminde akreditasyon başlatılacak

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücü artırılacak. Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesisler kurulması kaydıyla kıymetli maden sahaları ihale edilecek.

Üretim yapılmayan kömür sahaları özel sektöre devredilecek. Elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılacak. Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılacak.

Yurtdışı maden arama ve işletme faaliyetleri hızlandırılacak.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: 9 yeni stad yapılacak

İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” eklenecek. Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için işlemler başlatılacak. Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar geliştirilecek.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamuda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenecek. Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilecek. Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatı sağlanacak. Yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak. Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapı geliştirilecek. E-ihale yaygınlaştırılacak. Sağlık hizmetlerine ilişkin alımlar Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Yabancı yatırımcıya vatandaşlık

Bakanlığın ilk 100 gününde ekonomiye irtibatlı şunlar var: Tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanması; 18 km. ilave duvar ve 40 km. sınır aydınlatması. Dijital Dönüşüm Projeleri ile bürokrasinin azaltılması. Türkiye’de bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların vatandaşlığa alınması. Toplam 47.773 güvenlik personel alınması.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor

“İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesi sonuçlandırılacak. Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanları geliştirilecek. Kütüphaneye Dönüştürülen Rami Kışlası’nın 2. Etap Fiziki İlerlemesi bitirilecek. Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri yapılacak. 30 kütüphane “Millet Kıraathanesi”ne dönüştürülecek. Çin turizm pazarındaki payımızı büyütecek kapsamlı bir Çin Eylem Planı hazırlanacak.

Şanlıurfa “Göbeklitepe” ziyarete açılacak. Türkiye’de kültür endüstrisini geliştiren düzenlemelere gidilecek. İstanbul’daki kültürel eserler için “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart” sistemine geçilecek. Beş adet Tematik Müze hazırlanacak.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:

Profesyonel eğitim yöneticiliği geliyor

700 okul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek. Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakati güçlendirilecek. Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçiliyor. Öğrencilerin yabancı dili aktif şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilecek. “E-portfolyo sistemi” kurularak okul öncesi eğitimden üniversiteye her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri izlenip yönlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulacak. Mesleki eğitim Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılacak.

Öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konular derslere entegre edilecek.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Mayınlı araziler tarıma açılacak

Ekonomide savunma sanayi öne çıkarılıyor. Pakistan’a ihraç edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesi yürürlüğe girecek ve dizayn ofisi oluşturulacak. Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada Korveti 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmeleri imzalanacak. Sınırlarımız içinde 1.6 milyon metrekare alan mayın ve patlamamış mühimmattan temizlenerek tarım ve hayvancılığa açılacak. Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA, sahada kullanıma sunulacak. Google Earth ve Yandex gibi harita görüntü sistemi olan ve tamamen yerli olarak hazırlanan HGM-KÜRE ve HGMATLAS uygulamaları, Kasım 2018’de kullanıma açılacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI:

Sağlık turizminde markalaşma

Mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması temin edilecek. Sağlık turizminde Türkiye markalaştırılacak. Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulaması hayata geçirilecek. İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme çalışmaları hızlandırılacak. Manisa, Elazığ, Ankara-Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesi açılacak.



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Yüksek Teknoloji Destek Programları oluşturulacak

‘Yerli ve Milli Üretim’ için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere

Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3.5 milyon m2 alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2. Kısmı tamamlanacak. 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin kuruluş sözleşmeleri imzalanacak. Ar-Ge Merkezleri’nin sayısı 1.000'e, Tasarım Merkezleri sayısı 275'e çıkarılacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışması tamamlanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik üretim tesislerinin temeli atılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılacak. Sanayi Doktora Programı’yla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisi desteklenecek. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’nin (Model Fabrikalar) 2 adedi hizmete açılacak, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanacak. Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi ve 1.000 adet kullanıcının E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilmesi sağlanacak. Üsküdar Bilim Merkezi ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi açılacak; Haliç Tersanesi Bilim Merkezi sözleşmesi imzalanacak.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: Mükemmeliyet merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması temin edilecek. Sağlık turizminde Türkiye markalaştırılacak. Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulaması hayata geçirilecek. İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme çalışmaları hızlandırılacak. Manisa, Elazığ, Ankara-Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir hastanesi açılacak.‘Yerli ve Milli Üretim’ için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ ’lere 1.225 milyon lira destek sağlanacak. Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor. Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS TSK’ya teslim edilecek; SOM-J Füzesi’nin test aşamaları tamamlanacak;100 adet Kanatlı Güdüm Kiti teslim edilecek; Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı hizmete alınacak ve BOZOK mühimmatı ilk uçuş testi ve ilk atış testi gerçekleştirilecek. Yerli Uydu ve Uydu Teknolojileri geliştirilecek.Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3.5 milyon m2 alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2. Kısmı tamamlanacak. 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin kuruluş sözleşmeleri imzalanacak. Ar-Ge Merkezleri’nin sayısı 1.000'e, Tasarım Merkezleri sayısı 275'e çıkarılacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışması tamamlanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik üretim tesislerinin temeli atılacak.Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılacak. Sanayi Doktora Programı’yla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisi desteklenecek. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’nin (Model Fabrikalar) 2 adedi hizmete açılacak, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanacak. Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmaları tamamlanacak.Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi ve 1.000 adet kullanıcının E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilmesi sağlanacak. Üsküdar Bilim Merkezi ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi açılacak; Haliç Tersanesi Bilim Merkezi sözleşmesi imzalanacak.

Hayvan haklarını koruma mevzuatı geliyor

Kırsalın kalkındırılmasına yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek, 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması ile 41.5 milyon lira ilave gelir ve 8.500 kişiye ek istihdam sağlanacak; 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon lira destek verilerek modern sulama yaygınlaştırılacak; 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin kişiye yıllık 70.8 milyon m3 temiz, kaliteli ve yeterli içmesuyu temin edilecek (bütçe: 105.384.000 TL); 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak ve 13 büyük ova daha korumaya alınacak. Ergene Nehri’nin su kalitesi sulama suyu kriterlerine eriştirilecek; odun üretimi yüzde 40 artışla 21 milyon m3’e çıkarılarak 130.000 kişiye istihdam sağlanacak. 100 günde 100.000 hektar alan ağaçlandırılarak 50 bin istihdam temin edilecek. Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesi yüzde 200 artırılıp 500 bin ton ilave ihaleye çıkılacak. Sudan’da 780.500 hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımlarına tahsis edilecek. Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları” ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi yüzde 8 büyütülecek. Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması gerçekleşecek.



TİCARET BAKANLIĞI: 35 yeni Türk Ticaret Merkezi

Bakanlık Eximbank müşteri sayısını artıracak, KOBİ’lerin payını yükseltecek. Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanacak. Modern toptancı halleri kurularak ürün izlemesine geçilecek. Gümrük işlemleri dijitalleştirilecek ve tek pencere sistemi ile hizmet verilecek. Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açılacak olan ülke/şehirler belirlenecek. Yeni nesil Serbest Bölgeler kurulacak. Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için mekanizma belirlenerek mevzuatı hazırlanacak. Rekabet Kurumu yeniden yapılandırılacak. E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde “Elektronik Ticarette Güven Damgası” sistemi oluşturulacak.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli

Kanal İstanbul Etüt Proje işi tamamlanarak yapım ihale ilanı gerçekleştirilecek. 328 km ilave edilerek bölünmüş yol ağı genişletilecek; 120 km yeni otoyol daha yapılarak Otoyol ağı 2.777 km’ye ulaştırılacak; toplam 246 km uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılacak. 893 km ilave BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama yapılarak karayolu güvenliği ve konforu üst seviyeye çıkarılacak;

30 km karayolu tüneli tamamlanarak tünel uzunluğu 477 km’ye ulaştırılacak; 21 km köprü ve viyadük tamamlanarak köprü ve viyadük uzunluğu 586 km’ye kavuşacak. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 120 km hat serimi tamamlanacak; 230 km uzunluğunda Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-i Bitlisi Feribotu hizmete alınacak. 2.596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet Lojistik Merkez yapılacak. 376 km Elektrikli, 182 km Sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak Konvansiyonel Demiryolu Elektrikli hat uzunluğu 5.432 km’ye Sinyalli hat uzunluğu ise 5.716 km’ye çıkarılacak. Evrensel hizmet kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G mobil kapsama sağlanacak. Yerli ve milli 5G ve ötesi çalışmaları başlatılacak. Türkiye Kart Projesi Mahsuplaşma Merkezi kurulacak.



SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI: Mikro uydu fırlatma sistemi geliştirilecek

Lazer Silah Sistemi ve Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine Yönelik İhtiyaç Analizi tamamlanacak. 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanarak İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi büyütülecek. Sürücüsüz Araçlar Geliştirilmesi Projesi başlatılacak. Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanacak;

30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesi başlayacak; Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesi’nin konsept ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak. ‘Güdümlü Güdümsüz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alanının Tahsisi ve İnşası’na yönelik sözleşme imzalanacak. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesi başlatılacak. 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesi’nin sözleşmesi imzalanacak. Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlara ulaşmadan önce radar ile tespit edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif Koruma Sistemi’nin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi gerçekleştirilecek. Özgün Helikopter ve ATAK Helikopteri’nde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal Tasarım Aşaması tamamlanacak. MİLGEM Projesi 3. Gemi teslimatı yapılacak. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşaması geçilecek. 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi Dönem-1 Aşama-1 sözleşmesi uygulama takvimi başlatılacak.

Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesi’nde (Hava SOJ) sözleşme imzalanacak. 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’nin 424 ilçe merkezinde kurulumları gerçekleştirilecek. Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, 200 Milli Baz İstasyonu sayısı 489’a çıkarılacak. Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemleri’nin (TEİRS) tasarımı tamamlanacak. Savunma Sanayiinde Kritik Yarı İletken Teknolojilerine Yönelik Yatırım Yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT) Projesi başlatılacak.

100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 400 km irtifadaki yörüngeye yerleştirilebilecek kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme yapılacak. Vakıf Bağlı Ortaklıklarının, MSB Bağlısı Yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformu oluşturulacak.

Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi Kritik Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik Yol Haritaları belirlenecek. Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayii şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilerek SSB Akademi idari yapısı kurulacak.

Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısı (ITAM) kurulacak. MPT-76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfek teslim edilecek. Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatlar yerli imkanlarla geliştirilerek tedarik edilecek. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına alınması sağlanacak.



YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI: 11 Araştırma Üniversitesi oluşturulacak

Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik olarak belirlenen 11 Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversite’nin ihtisas alanlı araştırmacı insan kaynakları oluşturulacak. ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı’ olarak belirlenen 5 üniversitenin takip edilerek geliştirilmesi ve 2018 yılında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı’ 5 ihtisas üniversitesi daha belirlenecek. YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı istihdam sağlanacak.



100 GÜNDE CUMHURBAŞKANLIĞI PLANI

Cumhurbaşkanlığının kurumsal yapılanmasına yönelik 100 Gün içinde yapılacak icraatın başlıkları şunlar olacak:

- Yeni kurulan başkanlıkların, ofislerin ve politika kurullarının işler hale getirilmesi

- Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi

- Bakanlık ve kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması

- Daire başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması

- Bakanlıklar ve kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

- E-Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların yapısal dönüşümünü tamamlaması

- Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması.

MEGA PROJELER

- Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul Etüt Proje işi tamamlanacak. Yapım ihale ilanına çıkılacak.

- İstanbul yeni havalimanının 1’inci fazı hizmete girecek.

- 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılacak.

- 120 kilometre yeni otoyol daha yapılacak.

- Millet Bahçeleri’nin 5’inin açılışı yapılacak, 6’sının temeli atılacak ve 22’sinin ise proje çalışmalarına başlanacak.

- Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önü açılacak.

- Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmet 81 ile yaygınlaştırılacak.

- Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek.

- Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi” hayata geçirilecek.

- İstihdamın artırılması amacıyla işverenlere 5.25 milyar TL teşvik ödenecek.

- Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırma başlatılacak.

- Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanacak.

- İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapı kayıt altına alınacak.

- Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilecek.

- Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatı sağlanacak.

NAİL OLPAK DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı DEİK: “Yepyeni bir motivasyon kaynağı” DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, 100 günlük icraat programını şöyle değerlendirdi: “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı iş dünyası olarak bizlerin yeni döneme dair motivasyonunu oldukça yükseltti ve hepimizi heyecanlandırdı. Programda eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, kırsal kalkınmaya varan geniş bir yelpazede 46 milyar TL bütçe ile hayata geçirilmesi hedeflenen 400 proje yer alıyor. Kamuda kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden tasarruflar ve bütçe disiplini noktasındaki sağlam duruşumuz devam ediyor. Başta Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili bakanlıkların iş dünyasının daha hızlı aksiyon almasını sağlamaya dönük eylem planları hazırlaması bizler için önem arz ediyor. Çağın gereksinimlerini yakalayabilmek adına eğitim, sanayi, enerji, tarım ve hatta adalet sistemi dahil olmak üzere birçok alanda bir dijital dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı, e-ihale gibi iş dünyası açısından bürokrasinin azaltıldığı önemli bir kavşaktan geçiyoruz. Ülkemizin güçlü ve dengeli büyüme performansını sürdürebilmesi için ihracatın ve yatırımların önemini her platformda vurguluyoruz. Söz konusu programda ihracatımıza verilecek desteklerin artırılması ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesine ek olarak dış pazarların çeşitlendirilmesi vurgusu da Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir ekonomik aktör olarak varlığını pekiştireceğine inanıyoruz.”

İSMAİL GÜLLE: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı TİM: “100 günde 100 aylık icraat yapılacak” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 100 günlük icraat programı hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Tüm beklentilere karşılık veren çok dolu bir plan. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız. TİM olarak hem ihracatımızı daha ileriye götürebilecek, esasında ise ülkemize daha faydalı olmamızı sağlayacak beklentilerimizden önemli bir kısmı aynen programda yer alıyor. Bu 100 günde bizlere düşen en önemli görev, Temmuz ayında yakaladığımız rekor misali, her ay rekor ihracat rakamları ile ekonomimize katkı sağlamak. Özellikle Ticaret Bakanlığı’nın ilgi alanına giren maddeler çok önemli. Açıklanan maddeler, zaten rekorlar kıran ihracatımızın uçuşuna zemin hazırlayabilecek konular. Gümrüklerdeki vakit kaybını en aza indirebilmek için ihracatçılarımız kendi tesislerinde gümrükleme işlemleri yapabilecek. 365 gün fuar mantığıyla TİM olarak kurduğumuz Türkiye Ticaret Merkezleri’mizin sayısını artırarak daha fazla ülkede yer alacağız. E-ticaretin yaygınlaştırılması hususu son yılların en kritik açılımı.”

ABDURRAHMAN KAAN MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı MÜSİAD: “Eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz” MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 100 güne ilişkin planlamayı şöyle değerlendirdi: “Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz ve ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa birçok alanda köklü reformlar içeren eylem planını memnuniyetle karşılıyoruz. Programda, Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal problemlerini çözüme kavuşturarak ticaretimizi geliştirme noktasında ve Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme performansının kalıcı hale getirilmesi anlamında önemli reformlara yer veriliyor. Açıklanan 100 günlük eylem planında, mali disiplinin sürdürülebilir hale getirilmesi, yatırım potansiyelinin artırılması ve istihdam seviyelerinin daha da yukarı taşınması hedefleri için son derece isabetli çözümler yer alıyor. İş dünyası olarak, ticari süreçlerde karşılaştığımız zorluklar noktasında ve işlerimizi daha ileri taşıyarak ülkemize yaptığımız katkıyı artırabilmek için zaman zaman ekonomi yönetimine birtakım öneriler sunuyoruz. Eylem planında, bu önerilerimizin karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü için gösterilen değerli çabayı görmek, bizleri memnun etmenin yanı sıra çalışma azmimizi artırarak hedeflerimize daha büyük inançla odaklanmamızı sağlamaktadır. Yeni kabinenin, belirlenen eylem planı çerçevesinde ülkemiz için verimli çalışmalar yürüteceğine inancımız tamdır.”

ERDAL BAHÇIVAN İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı İSO: “Kalkınma bankacılığı hayata geçiyor” İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın 100 günlük plan hakkındaki görüşü şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kalkınma Bankası'nın, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katmadeğerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını açıklamıştır. Böylece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturulacak. Bu konu bizim İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicimizin daha nitelikli ve ucuz finansmana erişimi noktasında uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bir talepti. Bu nedenle Kalkınma Bankası'nın gelişmiş ülkelerdeki gibi bir misyonla yeniden yapılandırılmak üzere 100 günlük eylem planı kapsamında ele alınması ve üzerinde hassasiyet gösterilmesini; çok önemli ve sanayimizin daha nitelikli ve katmadeğerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz.”

ŞEKİB AVDAGİÇ İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İTO: “Plan, Türkiye’nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir” İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan 100 günlük program hakkında görüşünü şöyle özetledi: “100 Günlük Eylem Planı, umutlarımızı ve güvenimizi perçinledi. Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye’nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir. 400 projenin ve karşılığı olan 46 milyar liranın, bütçeye ek yük getirmeden gerçekleştirilmesini önemli görüyoruz. Bu Türkiye ekonomisi için de olumlu anlamda dalga etkisi yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesleki eğitimden sağlık hizmetlerine, İstanbul Finans Merkezi’nden savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede yaptığı vurgular, İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de öteden beri içinde olduğumuz çalışmalardır. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Küresel ile yerli ve milli yatırımcıları buluşturacak bir gayretin yansıması olarak görüyoruz. Maraton başladı. İlk 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak.”

HASAN ALİ CESUR ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Genel Başkanı ASKON: “Bu plan Türkiye’yi ateşleyecek” ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, 100 günlük planı şöyle değerlendirdi: “100 Günlük Eylem Planı’nı irdelediğimizde, temel ihtiyaçlarımıza değinen, sorunlarımıza parmak basan, mevcudun daha da ileriye taşınmasını hedefleyen bir eylem planını görebilmekteyiz. Bunların yanı sıra sosyal devleti önceleyen, ekonomik beklentilerimizi içeren, savunma sanayimizi daha da güçlendirerek Türkiye’nin inşasına önem veren bir eylem planı olmuş diyebiliriz. Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece biz inanıyoruz ki, Türkiye’nin sırtı asla yere gelmeyecektir. Bu eylem planı Türkiye’yi daha çok ateşleyecektir. 400 proje açıklandı ama bunun bini bulduğu belirtiliyor. 100 gün içinde bütün bunları hayata geçirebilmek kararlılık ve azmi gerektirir. Her alanda hızlı ve süratli olmalıyız. İnşallah bu planda yer alan unsurları bir an önce gerçekleştirerek arzu ettiğimiz hedeflerimize bir an önce varırız.”

TÜRKİYE UZAY AJANSI İÇİN GERİ SAYIM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 100 Günlük İcraat Programı’nda belirtildiği gibi Türkiye Uzay Ajansı’nın bu yıl içinde kurulacağını, teşkilatlanma çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Bakanlığının uzay ile uydu çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın, Türkiye'nin milli çıkarlarını gözeterek, uzay alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir sistem oluşturacağını belirterek, öncelikli hedefin sektörü yönlendirmek, koordine etmek ve uluslararası ilişkileri tek elden yönetmek olduğunu söyledi. Varank, uzay sanayinin gelişmesi, yürütülen projeler ile programa alınan yeni projelerin çoğalması sebebiyle uzay ve havacılık alanında koordinasyon sağlayacak ve ülkenin milli çıkarlarını gözetecek bir yapı ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti: “Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak. Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Kapasite ve yeteneklerin artırılması için çalışacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları koordine edecek.

Ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda fırlatılan uyduların kayıtlarını da tutacak. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye’nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu işbirliklerini geliştirecek.” “Yerli ve millilik oranları arttı”: Varank, yerli ve milli uydularda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında da bilgi verdi: “Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren uydu teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına başladı, ilk olarak gözlem uyduları üzerine yoğunlaşıldı. Bu süreçte de BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gözlem uyduları tasarlanıp, üretildi. 17 Ağustos itibarıyla RASAT yörüngede 7. yılını, GÖKTÜRK-2 ise 18 Aralık itibariyle 6. yılını tamamlamış olacak. Bu uydularla geliştirip üretilen yerli ve milli ekipmanlar uzay ortamında ilk defa başarıyla kullanıldı. Ülkemiz, 2014 yılı itibarıyla kazandığı özgüven ve tecrübelerle TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi daha büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerine başlamış ve bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır. Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A ise geosenkron yörüngede 42 derece doğu boylamında hizmet verecek. Uydu, Avrupa’dan Hindistan’a çok geniş bir coğrafyada haberleşme hizmetleri verebilecek. Şu an bu uydunun yapısal modeli test edilmiş olup, önümüzdeki aylarda mühendislik modeli çalışılacak. Uçuş modeli, 2020 sonunda fırlatma için hazır olacaktır.” kutu: “35 yeni ticaret merkezi açacağız” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle iki köklü bakanlık olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tek bir çatıda birleştirilmesiyle ticaretin tek bir merkezde toplandığına, oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığı’nın ortaya çıkarıldığına dikkati çekti. Pekcan, yeni dönemde vizyonlarının “en küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet” olduğunu söyledi. “Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri” geliyor: Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye'nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını kaydetti: “Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katmadeğerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun için de yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katmadeğer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek.

Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin ‘made in Turkey’ yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım ve ticaret fırsatlarını yakından takip ederek, Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız.” Ticarette dijitalleşme ön plana çıkacak: Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana alacaklarını aktaran Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde “Türk malı” imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerini ifade etti. İhracatçı ve KOBİ için finansmana erişim kolaylığı: Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın, üreticinin, esnafın ve ihracatçının finansmana daha kolay erişiminin sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacağını açıkladı. Pekcan, yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ’leri finansman anlamında rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını anlattı: “Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bankanın sağladığı finansman imkanlarından daha fazla iş insanımızın yararlanması da gündemde olacak. Küçük esnafa ve KOBİ’lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak.” Ruhsar Pekcan, gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemlerini tek noktada birleştireceklerini dile getirdi: “Geçmişte ayrı ayrı Bakanlıkların yaptığı analizleri tek seferde yapacağız. Böylelikle iş insanlarımız hem maliyet hem de zaman bakımından tasarruf sağlayacak ve kısa zaman içinde Türkiye’yi ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.”

M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TOBB Yönetim Kurulu Başkanı: “Daha çok çalışma zamanı”“

Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla çok daha net bir resmin çıkmasını bekliyoruz. Modelin temelinde yer alan; daha çok tasarruf, daha çok üretim ve daha çok ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor. Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemiz büyük önem arz ediyor. Biz temelleri sağlam güçlü bir ülkeyiz. Hep birlikte, el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek.”

EROL BİLECİK: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: “Piyasaya uyumlu program”

“Kararlı ve son derece gerçekten piyasaya uyumlu bir programı duymaktan ve izlemekten memnuniyet duyduk. Açıklanan program biraz daha teorik temelleri daha fazla olan ama gerek yaklaşımı gerekse mimari yapısı itibariyle bu yeni ekonomi yaklaşımı hakikaten çok önemli bir sunumdu. İş dünyasının tahmin ediyorum olumlu bir karşılaması oldu. Ancak şunu da söylemek gerekir, artık günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, ama aynı zamanda bir dış dünya yönetimiyle de beraber ele almak gerekir. Bu eskiden beri belki önemli olan ölçülerden bir tanesiydi, ama özellikle günümüz dünyasında biraz daha önemli olan bir özellik. Doğal olarak tabii dış dünya ilişkilerinin nasıl yürütüleceği konusunu kapsayan bir toplantı, doğal olarak değinildi. İş dünyasının her zaman baktığı gibi sadece ekonomik parametrelerde değil, aynı zamanda dış ilişkilerin mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var, özellikle bugünlerde.”