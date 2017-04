20. Avrasya Ekonomi Zirvesi 4-6 Nisan 2017’de İstanbul’da

KÜRESEL BARIŞTA DİNLERİN ROLÜ

3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİNİ SORGULAMAK

“İPEK YOLU TÜRKİYE’SİZ OLAMAZ”

YENİ VE PARLAK DÜŞÜNCELERİYLE GELİYORLAR

KURUMSAL KATILIMIN KÜRESEL AĞIRLIĞI SÖZKONUSU

ZİRVE’YE DÜNYACA ÜNLÜ DÜŞÜNCE ADAMLARI DA GELECEK

Göç, küreselleşen ve farklı dinamiklerle birbirine bağlı bulunan dünyamızın ayrılmaz bir parçasıdır.Bugün 60 milyondan fazla insan yerlerinden zorla göç ettirilmiştir. Bunlardan bazıları savaş ya da terör sebebiyle kaçışlarını gerçekleştirirken bazıları da göç ettirilen yerde dünyaya gelmekte ve bir mülteci olmaktan başka bir çareleri kalmamaktadır.Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre şu anda dünyada göç eden 60 milyon insanın 30 milyonu köle insandır. Köle insan zorunlu göçün eseridir. Bunlar ağır şartlarda çalıştırılıp sadece yaşayacak kadar para verilen insanlardır. Bunlar, çağımıza yakışmayan manzaralardır.Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de, Lübnan’da ve Ürdün’de dramatik bir yükseliş gösteren mülteci akınları ile yaşanan göç krizi ve Ankara, İstanbul, Paris, Brüksel, Nice, Orlando ve Bağdat’ta gerçekleştirilen menfur terör saldırıları ile ağırlaşan belirsiz asayiş durumu eşzamanlı olarak birbirinden farklı ortaya çözümü zor problemler çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu konuyu da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde tartışmaya açacağız.Dünyada yaşanan terör olaylarıyla insanlık dışı davranışlarla İslam kelimesinin birlikte anılması yanlıştır. Şık ve doğru değildir. İslamiyet’e haksızlıktır. 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günü sabah oturumunda bu yanlışlığın düzeltilmesine yönelik bir çalışmamız olacak. Ayrıca diğer din adamlarından da kendi dinlerince barışa yaptıkları katkıyı gündeme getirmelerini isteyeceğiz. Özellikle de bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu ‘İslam’la Dayanışma Ruhu’ düşüncesinin de öneminden yola çıkarak İslam’ın terörle birlikte anılmasının yanlışlığını vurgulayacağız.Bizler AB birlikteliğini bir zenginlik ve bir barış projesi olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği kurulurken Monnet, Schubert gibi devlet adamları Avrupa’da tekrar bir savaş çıkmamasını hedeflemişlerdi.Bunun için Avrupa Birliği ile sınırları önemsizleştirerek, milliyetçilik akımlarının savaşa yol açan girişimlerini törpülemek ve Avrupa’nın bir daha savaşla yıkılmasını önlemek hedeflenmişti. Şimdi günümüzün Avrupa’sında; gelişen milliyetçilik akımları ile parçalanma tehdidi altında bulunan bir Avrupa yine ulus-devletlerin sınırlar, toprak esaslı egemenlik, etnik ve dini kimlikler üzerinden düşman algılarına vurgu yaparak sürdürülen bir siyasetle Avrupa kıtasını ve dünyayı bir Üçüncü Dünya Savaşı’na götürüp götürmeyeceklerini sorgulamak zorundayız.Donald J. Trump’ın ABD’deki seçim başarısından sonra Fransa’da Marine Le Pen, Hollanda’da Geert Wilders’in, Almanya’da Alternatif Parti veya Avusturya’da Özgürlük Partisi gibi partilerin yakın zamanda gösterecekleri performans ister istemez endişe ile izlenmektedir. Acaba gelecekte hukuk devleti ile uyumlu liberal demokrasinin, sosyal adalet ve eşitliğin, özgürlükler ve insan haklarının ve liberal piyasa ekonomisi ile uyumlu serbest ticaretin yaşama şansı kalacak mıdır?Şu bir gerçektir ki AB için yeni bir süreç başlamaktadır. Bu arada Avrupa Birliği ile ilgili bir ekonomik değerlendirme de yapmam gerekirse dünya ticaretinde payını en hızlı arttıran ekonomi Çin ekonomisi olurken payını en fazla kaybeden ekonomi de Euro bölgesidir.Öte yandan Çin’de büyümenin düşmesi de Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.Daha geniş bir deyimle büyüyor gözüken ekonomiler gerçekte büyüme oranlarına yükselemiyor. Dolayısıyla da Avrupa’nın birçok yöresinde gerçekleşen büyüme oranları işsizliği düşürmeye yetmiyor.Öte yandan İngiltere’nin içinde yer almadığı bir birlik Avrupa’yı nereye götürür? Birlikten yeni kopmalar olur mu? AB’nin kurumsal yapısı değişir mi? Bütün bu soruların cevabını 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin “AB’nin Geleceği” oturumunda farklı ülkelerden gelen siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum önderleriyle bulmaya çalışacağız.Sizin de belirttiğiniz gibi Marmara Grubu Vakfı, İpek Yolu’nun kara ve deniz boyutuna büyük önem vermektedir. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde kara ve deniz İpek Yolu’nu üç yıldır gündeme getirdik. Bu yıl da konunun takipçisi olacağız.Kara ayağında aldığımız mesafe ve merhalenin yanı sıra deniz İpek Yolu’nda da mesafe almakla yükümlü olduğumuza inanıyorum. Görünen odur ki şimdilik Çinli dostlarımız Yunanistan’ın Pire Limanı’yla anlaşmışlar ve sözü geçen limanla çalışmaktadırlar.Türkiye olarak Çinli dostlarımıza Ege Denizi’ni hatırlatmakla mükellefiz.Çin’in toplam ekonomileri 21 trilyon dolar olan 65 ülkeyi ticari, endüstriyel ve sosyo-kültürel alanlarda buluşturacak “tek kuşak tek yol” (one belt, one road) projesinde kara ulaştırma boyutunda yer alan ülkemizin deniz boyutunda da yer almasına büyük önem vermekteyiz.Çin, Avrupa’da bu konuda 2009 yılında Yunanistan’ın Pire Limanı’nı seçti. Bu limanın büyük bir bölümünü de satın aldı. Başta Hewlett Packard ve Sony olmak üzere dünya devleri, Avrupa pazarlarına bu limandan taşınan konteynırlarla giriyorlar.Çin’in deniz İpek Yolu’nda Avrupa’da ana merkez olarak Pire Limanı’nı seçmesi, gelecekte Türk limanlarıyla desteklenmezse yeterlilik arz etmeyecektir. Türkiye özenle ve dikkatle Çin’e ülkemizin stratejik önemini hatırlatarak Ege Denizi’nin avantajlarını Çinli dostlarımıza kabul ettirmekte ısrarcı olmalıdır.Bildiğiniz gibi; Avusturya ile ilişkilerimiz pek de istenilen seviyede değildir. Ama Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer (2004-2016), aramızda olacaklardır. Eski Şansölyeler’den Dr. Erhard Busek bizlerle beraber olacaktır.Ama mülakatımın başında da arz ettiğim üzere Edward De Bono gelecektir ki bu da bizim için bir prestij birlikteliğidir.Öte yandan sizi temin ederim ki Azerbaycan’dan gelen dostlarımız arasında bulunan Prof.Dr. Ali Hasanov şu anda strateji konusunda kabul gören bir şahsiyettir. Geniş anlamıyla ifade etmek gerekirse her bir katılımcı kendi alanında yüksek bir değerdir.Bunları bir araya getirmek, bunlarla konuşmak, bunların düşüncelerini dinlemek bir fırsattır. İki günlük toplantılarımız sırasında bunlarla beraber olmayı ben doktora tezi yapma gibi değerlendirmekteyim. Zira gelenlerin hepsi de ayrı bir düşüncenin sembolüdür. Dolayısıyla Avrasya Ekonomi Zirveleri entelektüel bir platformdur. Çağdaş bir düşünce zeminidir.20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı, Viyana Ekonomik Forumu, Moldova Bilimler Akademisi, Bulgaristan Slavyani Vakfı, Slovenya Life Learning Academy de yüksek seviyede temsil edileceği kesinleşen kurumlar arasındadırlar.Ünlü yaratıcı düşünce teknikleri ve paralel düşünmenin fikir babası olarak tanınan dünyaca ünlü Yazar Edward De Bono bu yıl Zirvemiz’in şeref konukları arasındadır. Edward de Bono’nun sayısız kitabının Türkiye’de de yayınlanmış olduğunu söylemek isterim.Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser aramızda olacaklardır. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, bir diyalog ve barış adamı olarak dünyada kabul gören bir şahsiyettir.Avusturya eski şansölyelerinden Dr. Erhard Busek aramızda olacaklardır. Dr. Erhard Busek, Balkanlar’ın gelişmesine, barışına kendini adamış bir devlet adamıdır.