21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, 11-12 Nisan 2018’de, İstanbul’da

“Avrasya Ekonomi Zirveleri, uluslararası başarı örneği”

KobiEfor: Katılım açısından bu yıl ki AvrasyaEkonomi Zirvesi’nin nasıl bir profil kazanacağını öngörüyorsunuz?

Akkan Suver: Mart ayı sonu itibarıyla kaydediyorum, 40 ülke 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde hazır bulunacak. Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı düzeyinde Zirvemizi şereflendirirken Arnavutluk, Romanya, Letonya, Moldova, Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanları ile aramızda olacaklar.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı (2012-2017) Bujar Nishani, Hırvatistan Cumhurbaşkanı (2000-2010) Stjepan Mesic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı (2010-2015) Ivo Josipovic, Letonya Cumhurbaşkanı (2007-2011) Valdis Zatlers, Moldova Cumhurbaşkanı (1997-2001) Petru Lucinshi, Romanya Cumhurbaşkanı (1996-2000) Emil Konstantinescu, Yunanistan’ın önceki Başbakanı George Papandreu, Romanya’nın önceki Başbakanı Victor Ponta, Slovenya’nın önceki Başbakanı Alenka Bratusek, Moldova’nın önceki Başbakanı Dimutru Braghis de Zirvemizi şereflendirecek şahsiyetler arasında yer alacak. Bu yıl aramızda yer alacak uluslararası sivil toplum kuruluşu sayısı da 15’e ulaşmış bulunmaktadır.

Takdir edersiniz ki mütevazı bir sivil toplum kuruluşunun kendi imkanlarıyla derleyip toparladığı bu etkinlik dünyada kabul gören sivil inisiyatifler arasında yer almakta ve Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak görülmektedir.

Bu birliktelik platformu bir gelenek halinde dünden bugüne intikal etmektedir. Sivil düşünce dünyasında Avrasya Ekonomi Zirvesi, Türkiye olarak elde ettiğimiz yüksek düzeyde bir uluslararası başarı örneğidir.

“Teknoloji versus Politika”

KobiEfor: 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin anateması hakkında açıklayıcı özet bilgiler verebilir misiniz?

Akkan Suver: Teknoloji ve politika karşıtlığının mercek altına alınacağı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin konu başlığı “Teknoloji Siyasete Karşı” olarak belirlendi; çıkış noktamız şudur: Siyaset dünyada yerinde saya dursun, teknoloji her gün sınırları aşıp giden bir hızla dünyamızı sarmalamayı sürdürüyor. Bu yıl barıştan diyaloga, uluslararası anlaşmazlıklardan teröre bütün konuları ‘teknolojinin artan etkisiyle siyasetin durağan yapısı’ açısından ele alacağız. 40 ülkeden 4’ü aktif cumhurbaşkanı, 2’si aktif başkan, 10’u eski cumhurbaşkanı ve başbakan olmak üzere toplam 200 katılımcı, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde dünyanın ve Avrupa’nın geleceğini tartışacak.

Zirve’den Akıllı Şehir Manifestosu çıkacak

Akıllı şehirlere yönelen teknolojik bakışımızı, duruşumuzu da bu çerçevede gündeme getirmeye çalışacağız. Akıllı şehirler perspektifimiz mega şehirlerin başarı öykülerinden şekillenmeyecektir. Elbette büyük şehirlerin büyük imkanları, büyük kaynakları vardır. Ama biz 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde mütevazı imkanlarla akıllı projelere imza atan örnek belediyelerin çaplı başarılarını paylaşmak ve gündeme getirmek arzusundayız. Belki de bir ‘Akıllı Şehir Manifestosu’ bu toplantıda ortaya çıkacaktır.

Zirve’de yenilik; gençlere interaktif çalıştay

Ayrıca 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde interaktif bir çalıştay tertipleyerek gençlerin gelecek ile ilgili düşüncelerini, endişelerini öğrenmek arzusundayız. Bu çalıştayı; siyasetçiler, akademisyenler ve dini liderlerle gençleri yan yana getirerek gerçekleştirmek istiyoruz. Ekonomi, enerji, istihdam, barış, teknoloji noktasında gençlerin düşüncelerini, endişelerini öğrenmek istiyoruz. Burada yalnız Türk gençleri olmayacak; yabancı genç misafirlerimiz de bizlerle olacaklardır.

İklim değişikliği de ele alınacak

Öte yandan sanayileşmenin başlangıcından bu yana, insanlık en sıcak üçüncü yılını yaşıyor. 2017, dünya çapında tartışmalı bir sıcak rekoru kırdı. İklim araştırmacıları alarmda. İklim değişikliği sadece çevre üzerinde değil, finanstan sağlık sektörüne birçok alanı etkilemektedir. Her geçen gün daha belirgin hale gelen iklim değişikliğinin etkileri şu sıralar açık bir şekilde görülüyor. Amerika’da bazı bölgeler Mars’tan bile daha soğuk hale gelirken Avustralya kavruluyor. Bu nedenle 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde iklim değişimini de tartışmaya açacağız.“Ezber Bozan Kadınlar” gelecek

Zirve’de ayrıca “Dijital Dönüşümün Toplumsal Eşitlik Kültürüne Etkileri “Ezber Bozan Kadınlar” konulu bir paralel oturum da gerçekleşecek.

“Kendimizi doğru anlatabilmek için 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi önemli bir fırsat”

KobiEfor: Zirve’nin Türkiye odaklı ele alacağıözgün konular da olacak mı?

Akkan Suver: Elbette, bu yıl tanıtım açısından önemli bir yıl. Zira başımızda bulunan terör belasıyla uğraşmamızı; yabancı ülkeler, ülkemize karşı haksız ve yersiz değerlendirmektedirler. Bunun doğru gerekçeleriyle yabancı konuklara anlatılmasını çok önemli buluyor, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni bugünün şartları içinde değerlendirebileceğimiz bir fırsat olarak telakki ediyorum. Yurdumuza Zirvemiz vesilesiyle yabancı ülkelerden teşrif edecek şahsiyetlere, Türkiye’mizin teröre karşı ortaya koyduğu haklı mücadelesini, vizyonunu ve sahip bulunduğu yüksek değerleri anlatma açısından 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi uygun bir platform oluşturacaktır. Tanıtımın önemine ve gerekliliğine inanan biri olarak belirtmek isterim ki meselenizi anlatmak, izah etmek en az haklı oluşunuz kadar önemlidir. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz etkinlikler gibi platformlar, bir fırsattır. Gene bu yıl, gençlerin düşüncelerini açıklamalarına fırsat yaratacağız. Zira biliyoruz ki yarın onların elinde şekillenecektir.

“Teknolojiyi ıskalayan her yapı tarihe karışacak”

KobiEfor: Avrasya Zirvesi’nde ‘teknoloji’ hangi açıdan ve hangi boyutları ile ele alınacak?

Akkan Suver: Teknoloji başını alıp gitmekte. Siyaset ise aksine, her geçen gün biraz daha aşağılara çekilmekte... Daha fazla hayal gücü, daha özgür düşünce ve daha esnek çalışma hayatı ile şeffaflığı esas olarak belirleyen sistemlerin ayakta kalacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir başka deyişle teknolojiyi ıskalayan her yapı tarihe karışacak. Nice meslek, nice iş sahası yok olacak. Teknoloji bu yok oluşun mimarı olarak geleceğin sahnesinde yerini almış bulunmaktadır.

En son yapılan araştırmalara göre yapay zeka, robotik, nanoteknoloji ve diğer sosyo-ekonomik faktörler insan işçilerine olan ihtiyacın yerini alması nedeniyle 2020’ye kadar 5 milyon iş kaybı bekleniyor. Buna karşılık aynı teknolojik gelişmelerin aynı zamanda da 2.1 milyon yeni iş alanı yaratması beklenmektedir. Ne var ki işini kaybeden esnaf ve büro çalışanları, yeni yaratılan rollerle rekabet etmek için becerilere sahip olmayabilirler. Dolayısıyla yakında sadece sahip olduğumuz beceriler kadar iyi olabileceğiz, bunun için de beceri eğitimi odaklı çalışmalara devam etmeliyiz.

“Dünyamız fiziksel bir topluluktan dijital bir topluluğa geçiş arifesinde”

Öte yandan dünyamız fiziksel bir topluluktan dijital bir topluluğa geçiş arifesindedir. Dijital bir toplum hızla ortaya çıkmakta ve fiziksel ve de sanal dünyaları harmanlamaktadır. Bu geçiş iş modellerini, çalıştığımız alanları, yaşadığımız ve etkileşim kurduğumuz her şeyi beraberinde etkileyecektir. Dijital ve fiziksel dünyalarımız giderek birbirine yaklaşırken teknoloji her geçen gün kimliğimizin bir parçası haline gelmektedir.

“Internet of things”, sanal gerçeklik ve yapay zeka, insanların güçlenmesine ve özgürlüğüne kavuşmasına ve insanlar ile ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması yollarıyla işin niteliğini değiştirecek veya sonuç tam tersi de olabilecektir. Bu konuları Zirve’de derinlemesine ele alacağız.

“Geleceğimiz, Avrasya’dadır”

KobiEfor: Siz hep, Avrasya’nın küreselleşmede düğüm noktası olduğuna dikkat çekmenizle bilindiniz. Bu konuda temel görüşünüzü günceller misiniz?

Akkan Suver: Yıllar önce “Gelecek Avrasya’dır” demiştim. Evet, geleceğimiz Avrasya’dadır. Ancak bu gelecek, Batı ile şekillenerek, Batı değerleriyle birlikte o coğrafyaya intikal ettiğinde bunun bir kıymeti olacaktır. Avrasya’nın varlığı; Bir Yol, Bir Kuşak projesiyle ya da tarihi ismiyle İpek Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesiyle şekillendiğinde burada oluşacak sinerji Avrupa Birliği’nin (AB’nin) gücü ve potansiyeli çerçevesinde olacaktır. Ancak bu potansiyele ulaşılmasının ilk ve olmazsa olmaz şartı, Batı değerleridir; yani hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve küreselleşmenin sınırsızlığıdır.

İpek Yolu’nun hayata geçmesi, küresel düşüncenin, küresel ekonominin kısaca küresel saygının geçerliliği ile mümkün olacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti’nden Londra’ya uzanan çizgide sayısız kültür, din ve dil birbirini tanıma olanağına sahip olacaktır. Uçaklarla, demiryollarıyla ve kara ve de deniz lojistiğiyle yapılan ticaret bu yolla hem kısalacak hem de daha ekonomik bir iklim yaratacaktır. Bunda Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun ve Boğazı aşan tünel ve köprülerin de önemli hakkı ve payı bulunacaktır. Ekonomi, ticaret ve ulaşım açısından oluşacak bu tablo bizi yeni bir küreselleşmeye götürecektir.

“Bir Kuşak, Bir Yol Projesi barışa,istikrara ve huzura katkı yapacak”

KobiEfor: Bir Kuşak, Bir Yol projesinin küreselstratejik önemini biraz açar mısınız?

Akkan Suver: Bir Kuşak, Bir Yol projesi gerçekleştiğinde; farklı toplulukların ve kültürlerin bir arada yaşadığı Avrasya bölgesinde ortak projeler yapılabilecek, ortak duygu ve düşüncelerin gelişmesine katkı sağlanabilecektir. Dolayısıyla bu proje barışa, istikrara ve huzura katkı yapacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kara ve deniz yolunda bir ekonomik koridor inşa etme düşüncesini yalnız ticaret, yalnız pazar ekonomisi olarak değerlendirmenin eksik olduğuna inanıyorum.

Bu proje ile birlikte yaşamanın, paylaşmanın, bölüşmenin, birlikte zenginleşmenin, barış ve istikrar içinde yaşamanın kapısı açılacaktır. Avrupa Birliği ülkeleri de bu projenin bir parçası olacaklardır. Ülkem Türkiye ise ilk günden itibaren bu projeye entegre olmuştur. Bugün Türkiye, bu projenin ana aktörlerinden biridir. Biz de Marmara Grubu Vakfı olarak bu projenin içinde sivil toplum kimliğimizle ilk günden beri yer almış bulunmaktayız.

Zirve’ye uluslararası kuruluşkatılımında zenginlik

KobiEfor: Zirve’nin uluslararası kurumsal katılım yönünden zenginliği nasıldır?

Akkan Suver: Mart sonu itibarıyle bu zenginliği şöyle özetleyebilirim:

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,

- Bulgaristan merkezli Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Derneği,

- Avusturya merkezli Viyana Ekonomik Forumu,

- Çin Halk Cumhuriyeti İnovasyon ve Kalkınma Stratejisi Enstitüsü,

- İsrail İleri Teknoloji Enstitüsü,

- Letonya Uluslararası İşler Enstitüsü,

- Makedonya Ticaret Odası,

- Özbekistan Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü,

- Romanya Yeni Strateji Merkezi,

- Slovakya Küresel Güvenlik Forumu,

- Slovenya Bled Yönetici Okulu,

- Sırbistan Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CIRSD),

- Ukrayna Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi,

- Uluslararası İşletme Birliği,

- Yunanistan’dan Biopolitik Uluslararası Teşkilatı.

“Türk modasını dünyaya tanıtıyoruz”

KobiEfor: Zirve'de kültürel faaliyet olarak neleri bulacağız?

Akkan Suver: 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde önce her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu olacak. Türkiye Jokey Kulübü tarafından tertiplenecek Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası koşusunun yanı sıra İHKİB tarafından Gala Yemeğimiz’in açılışını Dilek Hanif’in moda defilesiyle yapacağız. Gene iki akşam yemeğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserleriyle misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu arada Avusturya’dan gelecek bir dörtlü grubun ilk akşam bize bir Viyana akşamı yaşatmasını bekliyoruz.

19 milyar dolara odaklanan hazır giyimin kaptanları global tanıtım için kenetlendi: Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 3 Nisan’daki seçimde başkanlık için tek aday olan Mustafa Gültepe ile birliğin önceki başkanları Süleyman Orakçıoğlu ve Nuri Artok yaklaşık 40 ülkeden katılımcıların yer alacağı, Türkiye’nin küresel tanıtımına büyük katkı sağlayan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi için bir araya geldi. İlk 2 ayda yüzde 12.3’lük ihracat artışı yakalanan hazır giyim ihracatında bu yıl 2 milyar dolarlık artı ile yeni bir rekor hedefleniyor. Hazırgiyim ihracatının amiral gemisi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB), kaptanlar global tanıtım için omuz omuza verdi.

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Türkiye’nin imajına ciddi katkı sunuyor: Türkiye hazır giyim endüstrisinin 212 ülkeye yüzde 75’i İHKİB üyeleri tarafından olmak üzere 17 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İHKİB üyelerinin dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin tanıtım elçileri gibi çalıştığını, ülkenin ve sektörün imajına katkı sunan etkinliklere de her türlü desteği verdiğini söyledi.

Tanrıverdi, Marmara Grubu Vakfı tarafından 21.’si düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye’nin imajına sunduğu katkıyı çok önemsediğini vurguladı: “Avrasya Ekonomi Zirvesi için Marmara Grubu Vakfı ile yıllar önce başlayan işbirliğini 10 yıllık başkanlığım döneminde geliştirerek devam ettirmeye büyük özen gösterdik. Türkiye’mizin, sektörümüzün tanıtımı söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık kaçınmayız. Bugün burada sektöre büyük emeği geçen başkanlarımız Süleyman Orakçıoğlu ve Nuri Artok’un yanı sıra 3 Nisan’da bayrağı devredeceğim Mustafa Gültepe ile bir aradayız.”

İHKİB’in ilk günden itibaren var olan bu dayanışma kültürünün diğer kurumlara da örnek olmasını dileyen Tanrıverdi, hazır giyim ihracatında 2018’e çok güzel bir başlangıç yaptıklarını, yılın ilk iki ayında yüzde 12.3’lük bir ihracat artışı yakaladıklarını belirterek, bu yıl geçen yıla göre en az 2 milyar dolar artı yazarak 19 milyar dolarla yeni bir rekor kıracağına olan inancını paylaştı.

“Fason üretim yapan ülke kimliğinden büyük ölçüde sıyrıldık”: İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin sadece dünya markalarına fason üretim yapan ülke konumundan büyük ölçüde sıyrıldığını, hazır giyim üretiminden moda endüstrisine geçiş sürecinde büyük mesafe kat edildiğini ifade etti. 40’a yakın ülkeden cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve düşünce önderlerinin katılımıyla düzenlenen Zirve’nin ülke tanıtımında önemine dikkat çeken Gültepe, “Marmara Grubu Vakfı ile önümüzdeki yıllarda da çok önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

“Avrupalı markalar yorgun, bunu avantaja çevirebiliriz”: İHKİB’in önceki başkanlarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ülke ekonomisine büyük katmadeğer kazandıran Türk markalarının büyüme stratejilerini artık globalleşme üzerine kurgulaması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin üretim ve tasarım kalitesi, nitelikli işgücüyle dünya hazır giyim sektörünün en önemli oyuncularından biri olduğuna dikkat çeken Orakçıoğlu, günümüzde Avrupalı markaların yorgun olduğunun görüldüğünü paylaştı ve “Mevcut iklimi avantaja dönüştürmek ve dünyada sektörün zirvesinde yer almak pekala mümkün” dedi.

“Avrasya Ekonomi Zirvesi, Türkiye’nin prestiji”: İHKİB’in önceki başkanlarından Nuri Artok, Zirve’nin Türkiye’nin uluslararası arenada bilinen en önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde bile Avrasya Ekonomi Zirvesi için dünyanın dört bir yanından onlarca katılımcının Türkiye’ye geldiğini aktaran Artok, “Elbette bu güvenin arkasında Marmara Grubu Vakfı’nın olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

“Tasarıma yatırımın dönüşlerini almaya başladık”: 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin gala gecesinde Sonbahar / Kış 2018-2019 hazırgiyim koleksiyonunu sergileyecek Modacı Dilek Hanif, özgüveni stille buluşturan kadınlara hitap etmek istediğini söyledi: “Zarif, sade ve asil çizgilerle öne çıkan koleksiyonum iki hattan oluşuyor. Cosmic Wave, Samanyolu Galaksisi’nden ilham alıyor. Autumun Floral ise sonbahar renkleri ve kumaş oyunlarıyla zarif bir tasarımda buluşuyor.” Hanif, tasarımın katmadeğerli ihracatta çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin son yıllarda tasarıma ciddi yatırım yaptığını dile getirdi: “Çok şükür bu yatırımın dönüşlerini almaya başladık.”

Hem gazeteci, hem diplomat, hem de kanaat önderi

- Dr. Akkan Suver Sürekli Basın Kartı Sahibi.

- On yıldır Montenegro Devleti'nin Istanbul Fahri Başkonsolosu.

- Marmara Grubu Vakfı'nın Genel Başkanı.

- Ve Avrasya Ekonomi Zirveleri Kurucusu.

Dr. Akkan Suver'e geride bıraktığımız Mart ayı içinde Romanya Majestesi Margareta tarafından Romanya Kraliyet Madalyası verildi.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'e, Balkanlar’da ‘Barış ve Diyalog’ adına yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Romanya Majestesi Margareta tarafından Kraliyet Liyakat Madalyası verildi. Sivil toplum önderliğinin yanı sıra on yıldan beri Türkiye’nin Basın Kartı sahibi tek Fahri Başkonsolosu unvanı da taşıyan Dr. Akkan Suver, Madalya sonrası yaptığı açıklamada; "Bu madalyayı Türk sivil toplumu adına almanın gururu içinde Afrin'de şehit düşen kahraman askerlerimize armağan ediyorum“ dedi.

Türkiye Büyükelçisi Koray Ertaş’la birlikte Romanya’nın tanınmış akademisyenlerinin yanı sıra Romen Parlamentosu milletvekillerinin de hazır bulunduğu ve Romen Kraliyet Ailesi tarafından tarihinde ilk defa bir Türk’e verilen Madalya Töreni’nde Marmara Grubu Vakfı’nı temsilen Şamil Ayrım ve Gülhan Ayrım hazır bulundu.

Madalya merasimi ile ilgili olarak Dr. Suver; “Romen milletine ve Kraliyet Ailesi’ne müteşekkirim. Romen milleti bana cömert davranarak yıllar içinde çeşitli mükâfatlar verdi. Köstence Devlet Denizcilik Üniversitesi Fahri Doktora, Merkezi Bükreş’te bulunan Karadeniz Hazar Denizi Vakfı Başkanlık, Ankara’da bulunan Romanya Büyükelçiliği Şeref Mükâfatı, Başbakan Victor Ponta Barış Mükâfatı vermişti. Romen milletine teşekkür ediyor bu madalyayı Türk sivil toplumu adına alıyorum ve Afrin’de şehit düşen kahraman askerlerimize armağan ediyorum” dedi.



DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TOPLUMSAL EŞİTLİK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

“EZBER BOZAN KADINLAR”

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde; “Dijital Dönüşümün Toplumsal Eşitlik Kültürüne Etkileri “Ezber Bozan Kadınlar” konulu bir paralel oturum da gerçekleşecek. Oturumun düzenleyicisi Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver siyasetçilerin, akademisyenlerin, işkadınlarının ve gazetecilerin katılacağı etkinliği KobiEfor’a özetledi: “Önümüzdeki süreçte, birbirine bağlı yüz milyarlarca akıllı cihaz ve onların oluşturacağı yepyeni bir dünya oluşuyor. Nesnelerin interneti, 3 boyutlu yazıcılar, giyilebilir teknolojiler ve yapay zekâ gibi hızla gelişmekte olan bu yeni teknoloji akımları, günümüzün giyim, imalat, üretim, enerji gibi en temel sektörlerinin yeniden tanımlanmasına aracı olacağı gibi şüphesiz yaşam tarzımızı, eşitlik kültürümüzü, zihniyetlerimizi de değiştirecektir.

Bütün bu değişimlerin özellikle gelişmekte olan toplumlarda görülen cinsiyet eşitsizliklerine etkisi nasıl olacak? Teknoloji kullanımı kadınların özgüvenlerini güçlendirirken zihinsel cam tavanlarını kırmaya etken olabilecek mi? Onların katılımcı aktif bireyler, eşit vatandaşlar olarak demokrasinin gelişmesine eşit katkıda bulunmalarını sağlayabilecek mi? İçinde bulundukları dört duvarın dışında da bir dünya olduğunu görüp, toplumun kendilerine dayattığı geleneksel rol modellerinin dışına çıkabilecekler mi? Ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında etkin olan teknoloji kullanımı, karar verme süreçlerine eşit katılımlarını etkileyecek mi? Teknolojinin kadın ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismar olaylarının engellenmesindeki rolü ne olabilir?

Bütün bu soruların cevaplarını bugünden araştırmak, görüşlerimizi ve vizyonlarımızı paylaşmanın zamanının geldiği inancındayız. Kadın örgütlerinin yıllardır toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı yürüttükleri mücadele günümüzde yasaları değiştirmeye yetmiştir ama uygulamalarda yasalar paralelinde bir değişim henüz sağlanamamıştır. Geldiğimiz noktada kadınların, dünyadaki popülist politikaların yükselmesiyle güçlenen muhafazakarlık duvarlarına çarpan toplumsal eşitlik istekleri sonuçsuz kalmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun eşitlik araştırmasındaki sıralamada da görüldüğü gibi geriye düşüşler bile yaşanmaktadır... Bu çağın bize sunduğu fırsatlardan faydalanmak istiyorsak elimizi çabuk tutup, içinde bulunduğumuz çevrelerde kadın-erkek dayanışması sağlayarak, ‘Eşitlik kültürünü nasıl sağlayabiliriz?’ diye konuşmalı, yeni yollar, yeni stratejiler aramalıyız. Büyük komutan Annibal’in dediği gibi; ‘sert duvarlara karşı ilerleme sağlanamadığı yerde ya yeni bir yol bulmak ya da yeni bir yol açmak zorundayız.’ Bu anlayıştan hareketle; yurt dışından ve yurt içinden katılacak olan ‘Ezber Bozan Kadınlar’, teknoloji, akademi, siyaset, moda, sanat, medya, sivil toplum dünyasından uzman ve liderler konuşmacı olarak yer alacaktır. İnteraktif oturumlarla zenginleşecek olan bu toplantımızda bütün misafirlerimizin aktif katılımını hedefliyoruz.”