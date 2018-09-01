Bakan Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımı’nı açıkladı: EKONOMİ YÖNETİMİNDE ‘İSTİŞARE’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonomi nasıl yönetilecek; iş dünyasının beklentisi bu idi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak beklentiyi karşıladı, ekonominin nasıl yönetileceğini açıkladı. Yönetim kurgusu “istişare toplantıları temelinde olacak.” Albayrak, yeni sistem ile bakan sayısının azaltıldığını, daha hızlı, dinamik, aktif bir sisteme geçildiğini, bunun aynı zamanda “düzey yükseltmek olduğunu” söyledi. Detayları Eylül’de OVP özelinde atılacak adımlarla göreceğiz.



“Türkiye’nin tüm kurumlarıyla, tüm stratejileriyle daha hızlı ve güçlü politikalarıyla hedeflerine ilerlediği bir süreci yaşayacağız” diyen Albayrak, “(Hazine ve Maliye Bakanlığı) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en etkin uyum ve koordinasyonun yaşandığı bir döneme şahit olacağımız bir bakanlık. Para ve maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle ve bu birleşmeye dayalı yapacağımız ahlaklı ve liyakatli şemsiyesini bir adım öne taşıyan yönetim kademesiyle çok daha etkin ve güçlü bakanlık olacak. Her alanda hem içeriden hem de dışarıdan danışmanlarla, bakan yardımcılarıyla, genel müdürlerle çok daha etkin bir bakanlık olacak” açıklamasını yaptı.

