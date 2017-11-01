'Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a' HAZIROL!

Türkiye’nin ‘kendi devrimi’ olarak ve kendi toplumsal kapasitesi ile gerçekleştireceği ‘Büyük Dönüşüm’ün ana stratejisini ve yol haritasını önümüze koyan Zirve, geleneksel düşünüş tarzımızı da sorgulayarak ufkumuzu açtı. “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a” doğru akan gelişme, küresel önceliklerin ilk sırasına yerleşirken Türkiye, konuyu hem endüstriyel üretimde, hem de toplumsal dönüşümde doğum sancılarını yaşadığı çok bileşenli bir DEVRİM olarak algılamak durumundadır. Bu da ancak üretimde ve toplumda “geleneksel yapı”nın gelişmeye engel unsurlarını ayıklayıp atmak, ama bunu, eskiyeni, dünyanın yakaladığı yeniliklerle ikame ederek yapmaktan geçmektedir.

“Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a” Zirvesi, kapsamlı katılımın sağladığı zengin birikimle Türkiye’nin önüne, çağı dönüştürmekte olan DEVRİM’in ansiklopedik icmalini koymayı başardı.

“Geleneksel olandan kurtulmak” ne demektir, Zirve bize bunu da anlattı. Geleneğimiz, gelişmiş dünyanın keşfettiğini ithal veya taklit etmeye dayalı bir yapıdadır. “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 devrimine bu alışkanlıkla katılamayacağımız söylendi. Almanya ‘Endüstri 4.0’, Japonya ‘Toplum 5.0’ derken Türkiye’nin bunların her birine değil, sentezine talip olması gerektiği analizi yapıldı. Buna göre Türkiye’nin dönüşüm devrimi, kendi devrimi olacak ve kendi toplumsal kapasitesi (gerçekliği) ile başarılacaktır. Bu nedenle kendi zekamızı kullanacağız, girişimciliği teknogirişimciliğe dönüştüreceğiz, yüksek teknolojili toplumun bütün girdilerini Türkiye’de kendi insanımızla üreteceğiz. Teknolojinin, hem üretim, hem de toplum yararına kullanıldığı Türkiye Dönüşüm Modeli’ni kuracağız.

Kasım sayımızın kapak konusunu bu yaşamsal nedenlerden dolayı “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a” diye seçtik; okurlarımızın titiz beğenisine sunuyoruz.

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde, DenizBank’ın ana sponsorluğu, TÜRKSAT desteği, KobiEfor çözüm ortaklığı ve medya sponsorluğu ile “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a” konulu toplantı, Ankara’da gerçekleştirildi.

“Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 için geleneksellikten sıyrılmalıyız”

Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, KOBİ’lere teşvik ve destek sağlanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bankaların karlarından çok KOBİ’lere sağladıkları desteklerle ülkeye katkılarını ortaya koymaları gerektiğine işaret eden Çelik, “Madem ‘gelişeceğiz ve değişeceğiz’ cümlelerini kuruyoruz. Bunun için destek de kaynak da lazım. Ülke idaresinin de bunların önünü açıp, uygun şartları sağlaması gerekiyor” dedi.

KOSGEB’in hem KOBİ’ler hem de tekno yatırım programlarına destek kapsamında yeni programının tanıtımını yaptığını hatırlatan Çelik, söz konusu programla sanayinin ilerlemesi, Toplum 5.0’ın sağlanması ve rekabet kapasitesinin artırılması için adımların atıldığını söyledi. Çelik, programla yerli üretimin destekleneceğini, bu kapsamda müşterisi olan KOBİ’lere 300 bini hibe 700 bini proje bittikten sonra faizsiz geri ödemeli olmak üzere yaklaşık 1 milyon liralık destek sağlanacağını ve tekno yatırımlarda da 5 milyon liraya yakın desteğin öngörüldüğünü anlattı.

Bakanlık olarak hem Türkiye’deki üretimi iki katına çıkarma hem de yüksek teknolojili ürün üretme ve ihraç etme imkanlarını yüksek seviyelere taşımaya ilişkin hedefler koyduklarını dile getiren Çelik, bu hedeflere yüksek teknolojik ürün üretme kabiliyetine sahip firmaların artırılmasıyla ulaşılabileceğini ve bunun için adımlar attıklarını kaydetti.

Hasan Ali Çelik, Türkiye’nin Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0’a geçmesi için geleneksellikten sıyrılması gerektiğine dikkati çekti: “Bizim yeni şeylere bakmamız, yenilikler görmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor, biz onu takip etmekten ziyade onlarla beraber yarışta yer alırsak öncü pozisyonumuzu ve ülkemiz insanının refah seviyesini yükseltmeyi sağlarız.”

Bakanlığın Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artırılması için de hassas bir yol izlediğini vurgulayan Çelik, belgelendirilen ve çalışmaya başlayan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının 800’e yakın olduğunu aktardı.

Hasan Ali Çelik, Sanayi 4.0’a geçilmesinin işsiz kalma kaygısı oluşturmasına da değindi: “Sanayi 4.0 olduğunda işsiz kalırızdan ziyade, biz o şartlara, eğitim, bilgi ve teknolojik gelişmeye kendimizi nasıl hazırlarız, ona bakılmalı. Elbirliğiyle o sisteme entegrasyonu öne alacak adımların atılması halinde değişen bir durum olmayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem kaygı duyulacak bir dönem diye görmüyorum. Bize düşen, o döneme uyup varlığımızı hissettirmek, yarışın içinde güçlü bir şekilde var olmanın gereklerini yapmak.”

Önümüzdeki dönemde “pazarlama iletişimi”nin ön plana çıkacağını vurgulayan Çelik, KOSGEB’in 274 bin civarında KOBİ’ye kredi faizi temin ettiğini, bu küçük dokunuşlar sayesinde ölü nokta tabir edilen noktanın atlatıldığını ifade etti. Toplum 5.0 kavramına sadece teknoloji olarak bakılmamasını isteyen Çelik, anlayış, ruh ve sorumluluk olarak iyiye gitmek olarak anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

“Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 çalışmalarında mutlaka KOBİ’ler

de yer almalı”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin , dünyada ülkelerin uluslararası rekabette ve ticarette ön plana çıkmak için Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 olmak üzere iki kavramı tartıştığını söyledi.

Nezih Kuleyin, yapay zeka, sanallaştırma ve artırılmış gerçeklik ve nesnelerin internetinin kombinasyonundan oluşan bir yeni sanayi biçiminden söz edildiğini ve bu sanayi biçimi gerçekleştiğinde her şeyin çok daha iyi olacağını ve verimliliğin artacağının öngörüldüğünü aktardı. Bu kavramı öne süren Almanlar’ın Endüstri 4.0 ile eğer verimlilikte yüzde 10’luk bir artış sağlarlarsa Türkiye’nin uluslararası rekabetteki ucuz işçilik ve hammadde avantajlarının ortadan kalkacağına dikkat çeken Kuleyin, Almanlar’ın çok önem verdiği bu stratejisine karşılık Japonlar’ın geliştirdiği Toplum 5.0 kavramından söz etti: “Sadece sanayiyle böyle dönüşüm önemli değildir, toplumlar 5 aşamadan geçmiştir; birincisi; avcı toplumu, ikincisi; tarım toplumu, üçüncüsü; sanayi toplumu, dördüncüsü; bilgi toplumu, beşincisi ise süper akıllı toplumdur. Süper akıllı toplum, aynı zamanda; çevreyi, yaşlılığı, endüstrinin tüm olanaklarını kullanarak toplumsal kalkınmayı sağlar.”

Nezih Kuleyin, bu her iki stratejiye karşı, Türkiye’nin bu stratejilerinden birini benimseyerek avantaja sahip olmadığını düşündüğünü söyledi. Bu ülkelerin sorunlarıyla Türkiye’nin sorunlarının aynı olmadığına dikkat çeken Kuleyin, “Bu ülkelerde işsizlik çok düşük, yüzde 3 Almanya’da, yüzde 0 civarında Japonya’da. Bu ülkelerde nüfus hiç artmıyor neredeyse dolayısıyla bu uluslar yaşlanıyor. Bizde ise gençler arasında işsizlik oranı yüzde 25 civarına varmış durumda, ortalama işsizlik yüzde 17.” Dolayısıyla Türkiye’nin fabrikalarını değiştirerek toplumsal refahını sağlayabileceği gibi bir kurgunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kuleyin, Türkiye için Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’ın farklı anlam taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin kendi gerçekleri doğrultusunda olaya bakmasını isteyen Kuleyin; girişimciliğin teknogirişimciliğe dönüşmesi gerektiğini, yüksek teknolojili iş kuran girişimciler konusunun stratejik kalkınma açısından çok büyük önem kazandığını dile getirdi: “Dolayısıyla bizim açımızdan Sanayi 4.0, sadece nesnelerin internetinin endüstride kullanılması gibi dar bir çerçevede ele alınamaz, Toplum 5.0’da öyle ele alınamaz. Bizim girişimcilerimizi nasıl değiştireceğimiz ve bu değişen girişimciliğe nasıl insan kaynağı geliştireceğimiz önemli.”

Yeni mesleklerin yeni nitelikli işgücü beklediğini ve buna insanların geliştirilmesi, hazırlanmasının stratejik önemine işaret eden Kuleyin, Almanya ve Japonya’nın Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 olarak tanımladıkları yüksek teknolojili toplumun bütün girdilerini kendilerinin ürettiğine ancak Türkiye’nin bu üretimi yapamadığına dikkat çekti: “Eğer kendi sanayimiz, yüksek teknoloji üretir duruma gelemezse biz sadece telefon kullanıcı olmayı Endüstri 4.0 kullanıcısı olmak durumuna dönüştürürüz, bunun da toplumsal bir yararı olmaz.”

Çevre meselesinin önemine de değinen Kuleyin, KOBİ’lerin sivil toplum örgütünün başkanı olarak, Türkiye’de çevreyi en fazla kirletenlerin KOBİ’ler olduğunu söylediğinin altını çizdi. KOBİ’lerin çevre duyarlı üretim yapacak kadar sermaye yeterlilikleri bulunmadığını, bilinçlenme düzeylerinin düşük olduğunu belirten Kuleyin, bu bilincin oluşturulması halinde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevreyi verme şansının yakalanabileceğini ifade etti. Kuleyin, Endüstri 4.0 veya Toplum 5.0 olgularının da Türkiye’nin kendi gerçekleriyle ele almasının önemini vurguladı: “Kendi gerçeklerimize göre bu işin yapısını kurgulamamız gerekiyor. Sanayi 4.0 ile ilgili komisyonlar kuruluyor. KOBİ’lerin temsilcileri bu komisyonlarda yer alamazsa yüzde 99.8’in temsilcileri bu dönüşümde yer alamazlarsa bir toplumsal dönüşümü sağlamamız mümkün değildir. Bu bizim açımızdan bir toplumsal dönüşüm meselesidir, bunu bütün boyutlarıyla ele almalı ve tartışmalıyız.”

DenizBank, KOBİ’lerin yanında

Dünyada ve Türkiye’de ekonominin can damarı olan KOBİ’lerin endüstriyel dönüşüme adapte olmalarının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş , dijitalleşme sayesinde gelir ve verimlilik anlamında ciddi bir artış sağlanabileceğini kaydetti. Toplum 5.0’ın, teknolojinin toplum yararına kullanıldığı bir model olduğunu belirten Hakan Ateş, şunları söyledi: “DenizBank olarak biz de KOBİ Bankacılığı alanındaki çalışmalarımızı sosyal sorumluluk olarak görüyor, toplum ve ekonomi yararına bir bakış açısıyla yönetiyoruz. KOBİ kredilerinde son 3 yıldır bankacılık sektörünün üzerinde büyüyerek 1.5 milyon müşteriye ulaştık. Bu yıl NEFES Kredisi, KOSGEB Sıfır Faizli Kredi ve KGF Kredileri ile KOBİ’lerimize destek olan öncü banka olduk; bu krediler ile toplamda 10 milyar TL’si KOBİ’lere olmak üzere yaklaşık 70 bin müşteriye 14 milyar TL kaynak aktardık. Nefes Kredisi’ne Türkiye’de ilk ‘evet’ diyen, projede yer alan tek özel banka olmanın gurunu yaşadık.”

KOBİ’lerin dijitalleşme dönemine adaptasyonlarına destek olmak ve geçiş dönemini hızlandırmak amacıyla da önemli çalışmalara imza attıklarını aktaran Ateş, şunları dile getirdi: “DenizBank kurum kültürü, tamamen inovasyon ve dijitalleşme merkezli ilerliyor. Bugün 1000’e yakın yazılım mühendisimizin çalıştığı, teknoloji üssümüz olarak tanımladığımız Intertech’te önemli çalışmalara imza atıyoruz. KOBİ’leri dijital dönüşüme sevk eden, rekabet güçlerini artıran, işlerini geliştirip büyütmelerini sağlayan KobiDeniz platformu sayesinde bankamız müşterisi olsun olmasın, tüm KOBİ’ler dijital kimlik oluşturabiliyorlar. Tüm bunların sebebi, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin ve dolayısıyla geleceğimizin önemli aktörleri olduğuna dair inancımız. Bundan sonraki süreçte de KOBİ’lerimizin, dolayısıyla ülkemizin kazanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“2023 hedefleri için yeni sanayi devrimi

yatırımları bir zorunluluk”

TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Başkanı Mehmet Asla n, tüm dünyada Ar-Ge ve yenilikçilik gündeminde olan, yaygın adıyla Endüstri 4.0 olarak bilinen “Yeni Sanayi Devrimi”nin, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda üretim sistemlerinin dijital dönüşümünü ifade ettiğini anlattı. Akıllı üretim sistemlerinin geliştirilmesinin sanayide bir paradigma değişimi yarattığını belirten Aslan, sadece 5-10 yılda nesnelerin interneti pazarının büyüklüğünün yaklaşık 3 kat büyüyerek 1.7 trilyon dolara çıkacağı, endüstriyel robotların yaratacağı ekonomik etkinin yıllık 1 trilyon doları geçeceği ve küresel ticaret hacminin yarısının akıllı nesnelerin etkileşimiyle gerçekleştirileceğinin öngörüldüğünü paylaştı.

Boston Consulting Group Küresel Üretim Maliyet Endeksi’ne bakıldığında Türkiye’nin hala ciddi bir işgücü maliyeti avantajına sahip olduğunu aktaran Mehmet Aslan, örneğin; Türkiye 98, ortalama birim maliyet ile üretim yaparken ABD 100, Almanya ise 121 ortalama birim maliyetle üretim gerçekleştirdiğini ancak Almanya’da Endüstri 4.0 ile beklendiği gibi yüzde 15-25 oranında verimlilik artışı sağlandığında üretimin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kaymasının önüne geçilmiş olacağını paylaştı.

“Ülkemiz gerekli Ar-Ge ve yenilik yatırımını yapmaz, ihtiyaç duyulacak nitelikli insan kaynağını karşılayacak önlemleri almazsa bu durum ciddi bir yatırım ve istihdam potansiyelinin kaybına sebep olabilir” uyarısını yapan Aslan, 2023 hedeflerine ulaşması için Türkiye’nin küresel rekabet ortamında yeni sanayi devrimi yatırımlarının gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

“Çok katmanlı teknoloji yol haritası oluşturduk”: Endüstri 4.0’ın yeni istihdam olanakları yaratacağını ancak Türkiye’nin bu durumu fırsata dönüştürme şansını kaçırabileceğini ifade eden Aslan, TÜBİTAK tarafından akıllı üretim sistemlerine yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının daha etkin ve sistematik bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla çok katmanlı teknoloji yol haritası çalışması yürütüldüğünü belirtti: “Akıllı üretim sistemlerine yönelik, ‘Geleceğin Fabrikaları’, ‘Dijitalizasyon’ ve ‘Etkileşim’ olmak üzere üç farklı teknoloji grubunda çok katmanlı teknoloji yol haritası oluşturduk.”

Şu anda, hedeflenen kritik ürün ve teknolojilerdeki Ar-Ge ve üretim yetkinliğini belirleme çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Aslan, “Sonrasında tüm paydaşların katılımıyla TÜBİTAK çağrı planlarına temel teşkil edecek önceliklendirme çalışmaları yapılarak 2018 yılından itibaren güdümlü çağrılara çıkılacak. Yalnızca Ar-Ge ve yenilik kapasitesi, üretim, istihdam, ekonomik büyüme ve ulusal rekabetçiliğimizin değil, uzun vadede eğitim ve kültür yapımızı ve hatta ‘Toplum 5.0’ olarak adlandırılan toplumumuzdaki dönüşümü derinden etkileyebilecek bu konunun tüm yönleriyle ele alındığı verimli bir toplantı diliyorum” açıklamasını yaptı.

“Kredilerin geri dönüşlerinin tekrar kullandırılması