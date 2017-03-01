TOBB Türkiye Ekonomi Şurası; ACİL GÜNDEM İSTİHDAM



Demek ki işsizlik birkaç ay içinde görünür biçimde azalacak, yatırımlar artacak, üretim çoğalacak… Türkiye 2002 yılında, ekseninde AB üyelik süreci olan ekonomik büyüme ve kalkınma hamlesi başlatmıştı. Bu hamle 13 yıl başarıyla sürdürüldü. Türkiye ‘Orta Gelir’ seviyesinin üst sınırını yakaladı. 2015 yılında küresel ekonomik büyüme yavaşladı. Dünya ticareti daraldı. Türkiye’nin ihracatı görece daraldı. Bu nedenle gerileme gösterdi. Özel kesimin yatırım eğilimi zayıfladı. İç piyasa canlılığı azaldı.

2016 yılı, 15 Temmuz’da Türkiye, başarısız bir askeri darbe girişimi yaşadı. Darbe girişimi siyasi sonuç doğurmadı ama Türkiye’nin gelişmesine vurulmuş ağır bir “ekonomik darbe” niteliği kazandı. O kadar ki; askeri darbe girişimi ile Türkiye’nin ekonomik sorunları, birbirinden bağımsız konuşulamaz oldu.

2016’nın ikinci yarısında TL/Dolar kuru makası aşırı oynaklık kazandı. Doğal olarak “belirsizlik” başgösterdi. İhracatımız daha da geriledi. Yıl toplamında turizm sektörü yüzde 30 küçüldü.

Ekonomik büyüme öngörüsü 2.8 seviyesine düştü. Piyasaya güven geriledi. 2017 Ocak ayı sonuna gelindiğinde işsizlik oranı yüzde 12.1’e yükseldi. Genç işsiz oranı ise yüzde 20’nin üstünde ölçüldü.

Durum Hükümet ve iş dünyası tarafından “alarm” olarak değerlendirildi.

Bu bağlamda siyasetin gündemi ekonomi ile doldu.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren geçen 7 ayda Hükümet destek ve teşvik sistemini yenilemiş, adeta her gün yeni bir ekonomik kararla piyasayı destekler bir pozisyon edinmişti. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk iş dünyasına “İstihdam Seferberliği” çağrısında bulundu.

Çağrı bütün ülkeyi ve bütün ekonomik sektörleri kapsıyordu.

“İstihdam Seferberliği” çok boyutludur; işsizliğin yapay önlemlerle azaltılması anlamına gelmez, bu zaten mümkün değildir. “İstihdam Seferberliği” yatırımı, üretimi, ihracatı artırmayı ve iç piyasayı genişletmeyi de kapsar; bu nedenle aynı zamanda bir tür “ekonomik seferberlik” anlamını taşır, A’dan Z’ye herkesi ve hepimizi ilgilendirir.

Bu amaçla iş dünyamızın 400 bin üyeli en güçlü örgütü olan TOBB’un evsahipliğinde, Ankara’da Türkiye Ekonomi Şurası toplandı. Şura devlet ile iş dünyasını buluşturdu kurumsal temsil manasında tüm Türkiye katılımını sağladı.

Dergimiz okurlarını yakından ilgilendiren Türkiye Ekonomi Şurası’nın kürsü tutanaklarını yayınlamayı görev saydık.

