01 Haziran 2016 Çarşamba 09:00

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Yenilikçi-Girişimci Üniversite TÜRKİYE’Yİ TETİKLER

Dünya değişip dönüşürken üniversiteler de dönüşüyor ve üniversite kavramı değişiyor. Türkiye üniversitelerinde bu dönüşüm bir faz geriden gidiyor.