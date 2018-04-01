“Benim Profilo’m” Resim Yarışması başlıyor

01 Nisan 2018 Pazar 08:22Bu haber 1694 kez okundu. “Benim Profilo’m” Resim Yarışması başlıyorProfilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu yıl Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş 3. kez düzenlediği ‘Benim Profilo’m 23 Nisan Resim Yarışması’ bu yıl ‘Geleceğin Profilo’su’ temasıyla 4-8 ve 8-12 yaş çocukların resimlerini bekliyor. ‘Geleceğin Profilo’su 23 Nisan Resim Yarışması’na başvurular 15 Nisan’a kadar devam edecek. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş