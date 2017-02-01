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KÜLTÜR-SANAT-MODA:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:30
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Fantastik gerçekçiliğin evrensel sanatçısı; Erol Deneç

İş Sanat Kibele Galerisi, fantastik gerçekçilik tarzının dünya çapındaki ilk Türk temsilcisi Erol Deneç’in 55 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren retrospektif sergisine evsahipliği yapıyor.

Fantastik gerçekçiliğin evrensel sanatçısı; Erol Deneç
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Deneç’in eserleri, 18 Şubat 2017 tarihine kadar İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebiliyor. 
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