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01 Mart 2018 Perşembe 08:33
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Şen Makas, Türkiye’de

Tiyatrokare tarafından Schwarzkopf Professional sponsorluğunda sahnelenen tiyatro oyunu ŞEN MAKAS, “perde” diyor.

Şen Makas, Türkiye'de
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Melek Baykal, Jess Molho, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler ve Ebru Saçar’ın rol aldıkları, seyircinin interaktif katılımıyla sunulan oyunu Nedim Saban yönetiyor. Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen “SHEAR MADNESS” (Şen Makas), Charlie Chaplin Komedi Ödülü alan tek oyun. 2 Mart’ta Çorlu, 3 Mart’tan sonra İstanbul’da Trump Kültür Merkezi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Caddebostan, Kozyatağı ve Ataköy’de, 7, 10, 11 Mart’ta Ankara; 14, 15 Mart’ta ise İzmir’de sahnelenecek.

 

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Şen MakasMelek BaykalJess MolhoVeysel DikerÖzgür YetkinoğluCem GülerEbru Saçar
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