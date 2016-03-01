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KÜLTÜR-SANAT-MODA:
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01 Mart 2016 Salı 08:29
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Tergan’a genç dokunuş

Tergan, öğrencilerin eğitim bursu kazanmalarını da sağladı.

Tergan'a genç dokunuş
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Tergan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Genç Dokunuş” isimli projeyle gençlerin gözünden moda algısını ortaya koyarken öğrencilerin eğitim bursu kazanmalarını da sağladı. Üniversite’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı çanta tasarımları, Tergan tarafından İlkbahar-Yaz 2016 Koleksiyonu için üretildi ve Üniversite’nin Osman Hamdi Bey Salonu’nda sergilendi. Projede görev alan 11 öğrenci Tergan tarafından eğitim bursu ile ödüllendirildi.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TerganGenç Dokunuş

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