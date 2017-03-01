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LOJİSTİK:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
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Ali Okyay Öztuğran Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı oldu

Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Borusan Lojistik, üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirdi.

Ali Okyay Öztuğran Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı oldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre Uluslararası Taşımacılık İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Okyay Öztuğran getirildi. 1970 doğumlu Ali Okyay Öztuğran, Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nde finans üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öztuğran’ın 25 yılı aşkın bir süredir lojistik sektörünün çeşitli iş birimlerinde hizmetleri bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler
Ali Okyay ÖztuğranBorusan LojistikUluslararası Taşımacılık

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