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LOJİSTİK:
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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:43
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Arkas filosu 51 konteynır gemisine ulaştı

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, gemi yatırımlarına devam ediyor.

Arkas filosu 51 konteynır gemisine ulaştı
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Arkas Deniz Ticaret Filosu, dört yeni geminin alınmasıyla 51 konteyner gemisine ulaştı ve toplam TEU kapasitesi ise 95 bine yaklaştı. Arkas, Çin’deki Zhejiang Ouhua Shipbuilding tersanesine yaptırdığı ve enerji verimliliğine uygun üretilen sekiz adet yeni nesil eko-tasarım özellikli gemiden, “Aurette A” ve “Andrea A” isimli üçüncü ve dördüncü gemileri de Mayıs ve Haziran aylarında teslim aldı. 2017 başında aynı tersaneden teslim alınan “Funda A” ve “Lucien A” gemileri ile aynı özelliklere sahip, 2 bin 586 TEU konteyner kapasiteli ve 186 metre uzunluğundaki iki gemi MCC şirketine kiralanarak “MCC Medan” ve “MCC Mandalay” adlarıyla hizmet verecek.
Arkas’ın Çin’de yaptırdığı bu yeni nesil eko-dizayn gemiler; dünya denizciliğinde enerji verimliliği konusundaki uluslararası kurallara uygun makine özellikleri ve tekne dizaynına (pervanesi, bulb yapısı, dümeni ve dümen sistemleri) sahip.

 

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