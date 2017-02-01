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LOJİSTİK:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:39
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Avis’ten kış lastiği kampanyası

AVIS müşterilerinin daha güvenli seyahat edebilmeleri için için kış lastiği uygulamasını başlattı.

Avis'ten kış lastiği kampanyası
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Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, güvenliği her zaman en ön planda tuttuklarını  söyleyerek, “Yeni ve tam bakımlı araçlarımızla öncelikle kışı sert geçen bölgelerimizde kış lastikli araçlarımızla seyahatlerin güvenli olmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu alanda başlattığımız inisiyatifi devam ettiriyor ve tercihi bu yönde olan sürücülere araçlarımızı kış lastikli olarak sunuyoruz” dedi.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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