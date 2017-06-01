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LOJİSTİK:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:37
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Borusan Limanı artık ‘yeşil/eko limanı’ sertifikalı

Borusan Lojistik Gemlik Limanı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile yürüttüğü “Yeşil/Eko Liman” denetimlerini başarıyla tamamlayıp, ‘Yeşil/Eko Liman Sertifikası’nı aldı.

Borusan Limanı artık ‘yeşil/eko limanı' sertifikalı
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Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, bu sertifikanın uluslararası deniz taşımacılığı firmaları ve dünya limanları arasında çok ciddi bir saygınlık ve önemli bir rekabet unsuru olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İşimizin, çevremizin ve ülkemizin geleceklerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Aldığımız sertifika bu yolda attığımız önemli bir adımdır, ama hiç kuşkusuz son adım olmayacaktır. Doğa dostu ve yeşilden yana olmak bizim için hiçbir zaman laftan ibaret kalmayacak. Hedefimiz sözde değil özde yeşil bir lojistik şirketi olmaktır. Tüm faaliyet alanlarımızdaki uygulamalarımızla sektör lideri olarak öncü olmaya devam edeceğiz.”

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Borusan LimanıBorusan LojistikBorusan Lojistik Genel Müdürüİbrahim Dölen
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