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LOJİSTİK:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:33
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Borusan Lojistik’e yeni ‘akıllı’ genel merkez

Borusan Lojistik, genel merkezini Nisan ayı itibarı ile Kâğıthane Premier Kampüs Ofis’e taşıdı.

Borusan Lojistik'e yeni ‘akıllı' genel merkez
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Akıllı teknolojilerle donatılan yeni genel merkez daha verimli hizmet sunulmasını mümkün kılarken çalışanlar için de rahat, yüksek teknolojili ve çevre dostu bir iş ortamı sağlayacak. Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen şunları söyledi: “Son yıllarda Borusan Lojistik güçlü bir büyüme yaşıyor. Neredeyse 3 misli büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. Mevcut binamıza sığmakta güçlük çekmeye başlamıştık. Oysa Borusan Lojistikliler’in rahat ve verimli bir ortamda çalışmaları gerekiyor. Biz müşterilerimize, ‘fark yaratan fayda sağlayan çözümlerimiz ile yanınızdayız’ diyoruz.”
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Borusan LojistikBorusan Lojistik Genel Müdürüİbrahim Dölen
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