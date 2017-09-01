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LOJİSTİK:
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01 Eylül 2017 Cuma 08:42
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DHL, DR1 Drone Yarış Serisi’nin global isim sponsoru oldu

Lojistik alanında drone teknolojisinin önde gelen isimlerinden olan DHL, DR1 Racing tarafından düzenlenen bu alandaki en önemli yarış organizasyonunun isim sponsorluğunu üstlendi.

DHL, DR1 Drone Yarış Serisi'nin global isim sponsoru oldu
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“DHL Champions Series fueled by Mountain Dew”, bu yılın Ekim ve Kasım aylarında dünyanın dört bir yanında farklı lokasyonlarda düzenlenecek. DHL, coğrafi olarak zorlu bölgelerdeki teslimatlara yönelik olarak Parcelcopter’ı kullanıyor.

 

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