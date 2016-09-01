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LOJİSTİK:
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01 Eylül 2016 Perşembe 08:39
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DHL’den lojistik sektörünün geleceğini şekillendirecek iki yarışma

DHL’in sürdürülebilir lojistik ve robotbilim alanlarında yeni fikirleri olan; üniversiteler, öğrenciler, şirketler başta olmak üzere tüm mucit ve vizyonerlere yönelik olarak düzenlediği iki inovasyon yarışması için başvurular başladı.

DHL'den lojistik sektörünün geleceğini şekillendirecek iki yarışma
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“Adil ve Sorumlu Lojistik” ve “Robotbilim” yarışmalarına katılarak yenilikçi fikirleri ile lojistik sektörünün geleceğinde söz sahibi olmak isteyenlerin başvurularını 28 Eylül 2016 tarihine kadar iletmesi gerekiyor.DHL CCO’su Bill Meahl, “Konseptimiz, şirketlerin ortak değer yaratmaya ve sosyal-çevresel zorlukların sürdürülebilir, adil ve potansiyel olarak karlı iş modellerine dönüştürülmesine odaklanması gerektiği fikri üzerine kurulu” diye konuştu. Finale kalan projeler 17 Kasım’da gerçekleştirilecek DHL İnovasyon Günü’nde fikir veya prototiplerini 180 kıdemli tedarik zinciri profesyoneline sunma fırsatı yakalayacak.

 

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