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LOJİSTİK:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:36
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Ekol, Turquality programına alınan ilk lojistik firma oldu

Ekol, Turquality programına alınan ilk lojistik şirket unvanını elde etti.

Ekol, Turquality programına alınan ilk lojistik firma oldu
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Ekol; stratejik planlama, kurumsal yönetim, marka, pazarlama, tedarik zinciri, finansal performans, yeni hizmet geliştirme, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi performans kriterlerini yerine getirmesinin ardından, denetimleri de başarıyla geçerek Turquality programına dahil edildi. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Hedefimize azim ve büyük bir sorumlulukla yürürken Turquality bize çok büyük bir ivme kazandıracak, bir Türk markası olarak Avrupalı rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlayacak” dedi.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
EKOLTurquality ProğramıTurqualityAhmet Musul
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