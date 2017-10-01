Fleetcorp 2021’de 3 milyar TL aktif büyüklük hedefliyor

Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı, 4.500’e yaklaşan müşteri portfoyüyle Fleetcorp’un, 61 ilden hacim yarattığını söylüyor. Fleetcorp, sektörün gösterdiği büyümeye paralel bir büyüme gerçekleştirme hedefi ile yoluna devam ediyor. 23 bin adetlik filoya sahip olan şirketin, büyüme planında 2021 sonu için araç parkını 42 bine, aktif büyüklüğünü ise 1.2 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarmak yer alıyor. Fleetcorp böylece tamamen organik büyümeyle sektörde ilk 5 arasında, yüzde 100 yabancı sermayeli şirketler arasında da ilk 3 oyuncu içinde kalmayı amaçlıyor.

Sektördeki pazar payı yüzde 7 olan ve operasyonel filo kiralamada ilk 5 oyuncu içinde yer alan şirket, online raporlama ve i-fleet sistemiyle müşterilerine hem takip kolaylığı hem de maliyet kontrolü avantajı sağlıyor.