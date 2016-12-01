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LOJİSTİK:
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01 Aralık 2016 Perşembe 08:34
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Fleetcorp’tan müşterilerine mobil hizmet avantajı

3 bini aşan kurumsal müşterisine uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunan ve 20 bin araçlık bir filoyu yöneten Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulaması olarak geliştirdiği iFleet ile avantajlar sunuyor.

Fleetcorp'tan müşterilerine mobil hizmet avantajı
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Fleetcorp, iFleet uygulaması ile araçların yolda oldukları süre boyunca ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep telefonuna getiriyor. Kullanıcı iFleet uygulaması sayesinde arıza, kaza, hırsızlık bildirimi, lastik talebi, anahtar işlemleri, ikame araç işlemleri ile ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a iletebiliyor. Talep butonuna basıldığında kullanıcının lokasyonu belirleniyor. Nokta atışı ile adres tarifine gerek kalmaksızın lokasyon tespit edilerek, en kısa sürede gerekli hizmet ulaştırılıyor. Fleetcorp müşterileri, iFleet uygulaması ile ihtiyaç duydukları polis, ambulans, itfaiye, trafik, jandarma vb. telefonları doğrudan arayabiliyor. Ayrıca gerekli durumlarda mobil sitede yer alan bölüme yönlendirilerek, kendisine en yakın yetkili servisi öğrenebiliyor.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
FleetcorpIFleetAraç Kiralama Hizmeti

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