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LOJİSTİK:
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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:29
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Galataport için 1 milyar 20 milyon Euro’luk finansman

Doğuş Grubu’nun Bilgili Holding ile ortak olduğu Galataport projesi için 1 milyar 20 milyon Euro değerinde finansman sağlandı.

Galataport için 1 milyar 20 milyon Euro'luk finansman
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Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Finansbank’ın oluşturduğu konsorsiyumla imzalanan finansman anlaşmasıyla projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, “Doğuş Grubu olarak, yarım asrı aşan süreçte tüm yatırımlarımızda stratejimizi ekonomiye katkı sağlayarak, ülkemize değer katmak üzerine şekillendirdik. Galataport projesi bu kapsamda hayata geçirilen önemli yatırımlarımızın başında yer alıyor” dedi. Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Galataport’un, bir liman sahası olmasının yanısıra İstanbul’da her kesimden ziyaretçiye açık yepyeni bir yaşam alanı olması ve projenin gerçekleştirilmesi için 4.5 milyar TL civarında yatırım planladıklarını, projenin tamamlanıp hayata geçirildiğinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını öngördü.
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