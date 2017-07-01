İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi

İş Bankası Sanal POS hizmeti ni, DHL Express ’in katmadeğerli gönderim çözümlerini ve IdeaSoft’un yurtdışına satış yapan firmalar için özel olarak geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.

Ürünlerini e-ticaret yoluyla yurtdışına satmak isteyen üye işyerleri bu işbirliği kapsamında;ni,’in katmadeğerli gönderim çözümlerini ve IdeaSoft’un yurtdışına satış yapan firmalar için özel olarak geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, bu yeni hizmet sayesinde, yerli firmaların satışlarını geleneksel mecralardan dijital platformlara taşıyacağını ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşma imkanı yakalayacaklarını ifade etti.



Sezen, “Sunduğumuz yeni e-ihracat paketinin yerli üretimin yurtdışına erişimini kolaylaştıracağına ve ülkemizin ihracat hacimlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş Bankası e-ihracat paketinden faydalanmak isteyen firmaları şubelerimize bekliyoruz” dedi.