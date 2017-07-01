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LOJİSTİK:
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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:43
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İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi

E-ticarete özel ödeme çözümleriyle üye işyerlerinin yurtdışından tahsilat yapmasını kolaylaştıran İş Bankası, lojistik firması DHL Express ve e-ticaret altyapı çözümleri sunan IdeaSoft firması ile işbirliğine gitti.

İş Bankası'ndan e-ihracat hamlesi
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Ürünlerini e-ticaret yoluyla yurtdışına satmak isteyen üye işyerleri bu işbirliği kapsamında; İş Bankası Sanal POS hizmetini, DHL Express’in katmadeğerli gönderim çözümlerini ve IdeaSoft’un yurtdışına satış yapan firmalar için özel olarak geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, bu yeni hizmet sayesinde, yerli firmaların satışlarını geleneksel mecralardan dijital platformlara taşıyacağını ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşma imkanı yakalayacaklarını ifade etti.
Sezen, “Sunduğumuz yeni e-ihracat paketinin yerli üretimin yurtdışına erişimini kolaylaştıracağına ve ülkemizin ihracat hacimlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş Bankası e-ihracat paketinden faydalanmak isteyen firmaları şubelerimize bekliyoruz” dedi. 
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İş BankasıDHL Expressİş Bankası Sanal POS HizmetiYalçın Sezen
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