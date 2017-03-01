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LOJİSTİK:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
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Lojistik sektörüne yeni gençler

GEFCO Türkiye, sektöre lojistik tutkusunu paylaşacak yeni gençler kazandırıyor

Lojistik sektörüne yeni gençler
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GEFCO’nun genç yetenekleri bünyesine katmak amacıyla başlattığı Xperience programı, yeni mezun ya da kariyerinin başındaki gençleri lojistik sektörüne kazandırmayı hedefliyor. Yeni mezun veya en fazla 1 sene tecrübeli adaylara açık olan programa katılmak isteyen adaylar, değerlendirme merkezi uygulaması kapsamında Xperience GEFCO Day’e katılarak, GEFCO’yu daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Operasyon birimlerinde görev verilen adayların, ihtiyaçlara göre yapılacak rotasyonlarla firma işleyişinin bütününü görmeleri sağlanıyor.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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GEFCOXperience GEFCO DayXperience Programı

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