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LOJİSTİK:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:39
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Mars Logistics ve MAN işbirliğine imza attı

Mars Logistics ve MAN işbirliği gerçekleştirdi. Mars Logistics, uluslararası lojistik yapmak üzerine filosuna 50 adet MAN TGS 18.440 LLS-U 4x2 Euro 6 mega çekiciyi dahil etti.

Mars Logistics ve MAN işbirliğine imza attı
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50 araçlık bu satınalma, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ile Mars Logistics arasındaki uzun vadeli bir işbirliğinin de adımı oldu. Araçlar, MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Törene; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Mars Logistics Genel Müdür Gökşin Günhan ile iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Tuncay Bekiroğlu, “MAN, yarattığı her teknolojide, geliştirdiği her sistemde, yaptığı her imalatta yakaladığı yüksek standartlardaki kalite ve ileri teknolojisi ile daha dayanıklı, daha yüksek performanslı, daha tasarruflu ve daha düşük emisyonlu araçlar üretiyor” dedi.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Mars LogisticsMAN Kamyon Ve OtobüsTuncay BekiroğluGökşin Günhan

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