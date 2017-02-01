01 Şubat 2017 Çarşamba 08:39

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Mars Logistics ve MAN işbirliğine imza attı

Mars Logistics ve MAN işbirliği gerçekleştirdi. Mars Logistics, uluslararası lojistik yapmak üzerine filosuna 50 adet MAN TGS 18.440 LLS-U 4x2 Euro 6 mega çekiciyi dahil etti.