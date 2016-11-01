Mars Logistics’ten ticarete hız katan belge

Mars Logistics, gümrük işlemlerindeki prosedürleri minimize ederek lojistik süreçlerinde hız ve kolaylık avantajı sunan ve böylelikle uluslararası ticareti daha da hızlandırarak ekonomik kalkınmaya olanak sağlayan AEO ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü’ ve ‘İzinli Gönderici’ sertifikalarına resmen sahip oldu.

Mars Logistics, ‘Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi’ ile transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme, sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme hakkına sahip olacak. Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, "Hizmet kalitemizi arttırarak müşterilerimize sunduğumuz avantajlara bir yenisini daha ekledik. AEO (Yetkilendirilmiş Yükümlü) sertifikası ile ihracatçılarımıza zaman ve maliyet tasarrufunu birlikte sunmuş olacağız. Kurum olarak daima yeniliklerin takipçisi olarak yalnızca sektörümüze değil Türkiye ticaretine de katkılar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.