MNG Kargo Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi



Geliştirdiği yazılım tabanlı sistemlerle hava ve kara taşımacılığını başarılı bir şekilde entegre eden MNG Kargo’nun 25 aktarma merkezinin 7 tanesi Türkiye’nin ilk teknolojik aktarma merkezleri konumunda bulunuyor.

Saatte 60 bin kargo ayrıştırma özelliğine sahip teknolojik aktarma merkezlerinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında şekillendiğini anlatan MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, “70 kişiden oluşan Ar-Ge Merkezimiz’de hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik operasyon teknolojileri ve yazılım teknolojileri alanında çalışmaları devam eden 13 projemiz bulunuyor. 2018 yılında Ar-Ge Merkezi çalışan sayımızı yüzde 20 oranında artırarak yeni inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.