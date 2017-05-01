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LOJİSTİK:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:36
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MNG Kargo Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi

Teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşümü işlerinin odağına koyan MNG Kargo Ar-Ge birimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak onaylandı.

MNG Kargo Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirdi
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Geliştirdiği yazılım tabanlı sistemlerle hava ve kara taşımacılığını başarılı bir şekilde entegre eden MNG Kargo’nun 25 aktarma merkezinin 7 tanesi Türkiye’nin ilk teknolojik aktarma merkezleri konumunda bulunuyor.
Saatte 60 bin kargo ayrıştırma özelliğine sahip teknolojik aktarma merkezlerinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında şekillendiğini anlatan MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, “70 kişiden oluşan Ar-Ge Merkezimiz’de hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik operasyon teknolojileri ve yazılım teknolojileri alanında çalışmaları devam eden 13 projemiz bulunuyor. 2018 yılında Ar-Ge Merkezi çalışan sayımızı yüzde 20 oranında artırarak yeni inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

 

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MNGMNG KargoAr-GeAslan Kut
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