01 Mart 2016 Salı 08:38

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Nilgün Küçükören Tahmaz, UTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü oldu

Nilgün Küçükören Tahmaz, UTİKAD’ın (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) kurumsal iletişim, basınla ilişkiler ve etkinlik yönetimi görevlerini yürütmek üzere UTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı.