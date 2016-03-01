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LOJİSTİK:
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01 Mart 2016 Salı 08:38
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Nilgün Küçükören Tahmaz, UTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü oldu

Nilgün Küçükören Tahmaz, UTİKAD’ın (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) kurumsal iletişim, basınla ilişkiler ve etkinlik yönetimi görevlerini yürütmek üzere UTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı.

Nilgün Küçükören Tahmaz, UTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü oldu
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Nilgün Küçükören Tahmaz, İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nü 2004 yılında tamamladı. Kariyerine Atv Haber’de başlayan Tahmaz, 12 yıldır içinde bulunduğu medya sektöründe editör, metin yazarı, program yapımcısı, program müdürü ve basın-halkla ilişkiler alanlarında görev yaptı. 

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Nilgün Küçükören TahmazUTİKAD Kurumsal İletişim Müdürü

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