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LOJİSTİK:
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01 Ocak 2017 Pazar 08:34
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PETDER-OMSAN işbirliği 5 yıl daha devam edecek

PETDER tarafından başlatılan “Atık Yağların Yönetimi” projesine, 2006 yılından itibaren nakliyeden sorumlu iş ortağı olarak destek vermekte olan OMSAN, bu desteği 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeye devam edecek.

PETDER-OMSAN işbirliği 5 yıl daha devam edecek
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OMSAN; PETDER adına 5 yıl boyunca, atık yağ üreticilerinden atık yağların toplanıp İZAYDAŞ, çimento fabrikaları, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine taşınması hizmetini Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Yönetmeliği’ne uygun lisanslı ve özel ekipmanlı 11 tanker ve 23 sürücü ile gerçekleştirecek. Törende PETDER adına sözleşmeye imza atan PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, OMSAN’ın 2006 yılından itibaren gerçekleştirmekte olduğu taşımalarda gösterdiği özeni bundan sonra da sürdüreceğine dair inançlarının tam olduğunu, bu nedenle yola OMSAN ile devam etme kararı aldıklarını belirtti. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç.Dr. M. Hakan Keskin ise Avrupa Tedarik Zinciri Mükemmellik Ödülleri Yarışması’nda Avrupa’nın en başarılı 5 çevreci lojistik projesinden biri olarak seçilen bu projede, PETDER’in OMSAN ile yola devam etmeyi kararlaştırmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.
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PETDEROMSAN LojistikİZAYDAŞPETDER Genel Sekreteri Niyazi İlterGeri Dönüşüm Ve BertarafOMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç.Dr. M. Hakan Keskin

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