﻿
LOJİSTİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 08:39
Bu haber 512 kez okundu.

Safiport’tan yeni terminal yatırımı

Son bir yıl içinde 6 milyon ton dolgu malzemesi ile 270.000 metrekare yeni terminal alanını tamamlayan Safiport Derince’nin yeni rıhtımlarına ait 40 km uzunluğundaki çelik boru kazıkların çakımına hızla devam ediliyor.

Safiport'tan yeni terminal yatırımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yeni yatırımlarla mevcut 1800 metre uzunluğundaki rıhtımlarına ilave olarak 490 metre konteyner rıhtımı, 450 metre de ro-ro ve genel kargo rıhtımına kavuşacak. 18 metre derinliğindeki yeni konteyner rıhtımında Super Post Panamax boyunda gemilere hizmet verilecek. Konteyner terminalinin ilk fazında yıllık 500 bin TEU elleçleme kapasitesine ulaşılacak. Halihazırda konteyner, dökme yük, genel kargo, ro-ro ve demiryolu terminalleri ile hizmet vermekte olan Safiport Derince’nin yeni terminal yatırımlarının yaklaşık 350 milyon dolar tutarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Safiport DerinceKonteyner TerminaliDökme Yük TerminaliGenel Kargo TerminaliRo-ro TerminaliDemiryolu Terminali
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Alışan Lojistik’ten Ar-Ge yatırımı Alışan Lojistik’ten Ar-Ge yatırımı
THY Philips kulaklıklarla uçuruyor THY Philips kulaklıklarla uçuruyor
Fleetcorp 2021’de 3 milyar TL aktif büyüklük hedefliyor Fleetcorp 2021’de 3 milyar TL aktif büyüklük...
PTT’den hacı adaylarına hizmet PTT’den hacı adaylarına hizmet
DHL, DR1 Drone Yarış Serisi’nin global isim sponsoru oldu DHL, DR1 Drone Yarış Serisi’nin global isim sponsoru...
Denizcilikte binlerce kişiye iş imkanı Denizcilikte binlerce kişiye iş imkanı
Yukarı Çık

banner199

Alışan Lojistik’ten Ar-Ge yatırımı
Entegre lojistik hizmetleri ve teknolojik gelişimi ile sektör lideri olma hedefini gerçekleştirmeye devam...

Haberi Oku