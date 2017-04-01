Siemens Ulaşım Çözümleri, 7. Eurasia Rail Fuarı’nda
Siemens, ‘Eurasia Rail - 7. Uluslararası Demiryolu, Şehir İçi Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda inovatif raylı sistem çözümlerini sektör profesyonelleri ile buluşturdu.
Siemens, ‘Eurasia Rail - 7. Uluslararası Demiryolu, Şehir İçi Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda inovatif raylı sistem çözümlerini sektör profesyonelleri ile buluşturdu.
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