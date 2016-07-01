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LOJİSTİK:
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01 Temmuz 2016 Cuma 08:44
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Terminal del Golfo Projesi’ne tasarım ödülü

Arkas Holding Liman Hizmetleri Grubu tarafından işletilmek üzere 2015 yılında ortaklık sözleşmesi imzalanan Terminal Del Golfo Limanı’nın Projesi, mimari tasarım ödülü kazandı.

Terminal del Golfo Projesi'ne tasarım ödülü
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Dünyaca ünlü İtalyan mimarlık dergisi The Plan’ın bu yıl ikinci kez verdiği ödüllerde proje önce uluslararası duayen mimar ve tasarımcılardan oluşan jüri değerlendirmesinde 500’den fazla proje arasından finale kaldı. Finalistler arasında değerlendirmede ise hem jüri tarafından hem de The Plan Awards web sitesi üzerinden yapılan oylamada birinci seçildi. Terminal del Golfo Limanı’nı yeniden yapılandırma projesi kapsamında,100 milyon euro yatırımla üst ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Yıllık 130 bin TEU’luk kapasitesi 600 bin TEU kapasiteye yükselecek.

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Arkas Holding Liman HizmetleriTerminal Del Golfo Projesi

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