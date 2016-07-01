Terminal del Golfo Projesi’ne tasarım ödülü

Dünyaca ünlü İtalyan mimarlık dergisi The Plan’ın bu yıl ikinci kez verdiği ödüllerde proje önce uluslararası duayen mimar ve tasarımcılardan oluşan jüri değerlendirmesinde 500’den fazla proje arasından finale kaldı. Finalistler arasında değerlendirmede ise hem jüri tarafından hem de The Plan Awards web sitesi üzerinden yapılan oylamada birinci seçildi. Terminal del Golfo Limanı’nı yeniden yapılandırma projesi kapsamında,100 milyon euro yatırımla üst ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Yıllık 130 bin TEU’luk kapasitesi 600 bin TEU kapasiteye yükselecek.