THY Philips kulaklıklarla uçuruyor

Ses sistemleri firması Gibson Innovations ve THY işbirliği kapsamında Business Class yolcuları Philips kalitesi ve konforuyla buluşuyor. Yüksek ses kalitesine sahip ve ergonomik yeni kulak üstü Philips kulaklıklar, daha konforlu bir uçuş deneyiminin yanı sıra ses kalitesi de sağlıyor. Nefes alabilen kulak yastıkları, ayarlanabilir kulaklık modülleri, kompakt katlanabilme ve güçlü ses yalıtımı gibi özelliklere sahip olan Philips kulaklıklar, Business Class yolculara doğa dostu ambalajları ile birlikte sunuluyor.