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LOJİSTİK:
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01 Ocak 2017 Pazar 08:34
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TOBB’dan Alışan Lojistik’e ödül

TOBB’dan Alışan Lojistik’e ödül

TOBB'dan Alışan Lojistik'e ödül
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Lojistik sektöründe 1985 yılından bu yana hizmet veren Alışan Lojistik; Uluslararası Karadeniz Taşımacılık Forumu 2016’da “Tır Sisteminde 30 Yılını Tamamlayan Firma” ödülünü aldı. Uluslararası Karadeniz Taşımacılık Forumu 2016’da gerçekleştirilen “Türkiye’de TOBB’un Tır Kefil Kuruluş Rolünün 50. Yılı” isimli TOBB özel oturumunda ödül alan firma, Avrupa standartlarında hizmet sunduğunu da kanıtlamış oldu. Ödül, sistemine kabul edilen ve tır sistemi içerisinde tüm yükümlülükleri layıkıyla gerçekleştiren firmalara veriliyor. Alışan Lojistik; uluslararası taşımacılık, gümrükleme, gümrüklü ve gümrüksüz depolama, dökme sıvı (likit) ve toz kimyevi madde taşımacılığı, yurtiçi dağıtım şirketi faaliyetlerini gösteriyor. 

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