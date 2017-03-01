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LOJİSTİK:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
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U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi

Müşterilerine intermodal taşımacılık alanında katmadeğerli hizmet sunan U.N. Ro-Ro’da CEO koltuğuna, eski DHL Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe atandı.

U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi
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2011-2016 yılları arasında U.N. Ro-Ro’da CEO görevini üstlenen Sedat Gümüşoğlu ise şirketin yönetim kurulu danışmanı olarak devam edecek. 1998 yılında Saha Satış Müdürü olarak DHL ekibine katılan Boztepe, 2000 yılında DHL Express’in Avrupa ve Gelişen Pazarlar (EMEA) Bölgesi’nde “En İyi Satış Yöneticisi” ödülünü kazandı. Selçuk Boztepe, 2009’dan bu yana Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü olarak görevine devam ediyordu. 
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LojistikUluslararası TaşımacılıkRo-RoSedat GümüşoğluSelçuk Boztepe

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