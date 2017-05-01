01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:33

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UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor

UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.