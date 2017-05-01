01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:33 Bu haber 508 kez okundu.
UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor
UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.
Flex™ Global View hizmetinde oturum açan UPS tedarik zinciri müşterileri aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacak: Yeni deniz konteyneri gösterge paneli, ‘Ayrıntılı Nakliyat Uyarıları’, daha iyi gösterge panelleri ve raporlar. UPS Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller şunları söyledi: “UPS, müşterilere yönelik bu önemli teknoloji aracının sürekli gelişimine kendini adamıştır. Tedarik zincirinde yaşanan son dakika sürprizlerden kimse hoşlanmaz. İşte bu yüzden Flex™ Global View müşterileri daha iyi bilgilendirmek ve tedarik zincirlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamak için görünürlük düzeyi, raporlar ve uyarılar sunuyor.”
UPS, Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini 2017 yılı boyunca hayata geçiriyor olacak.