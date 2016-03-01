﻿
LOJİSTİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2016 Salı 08:38
Bu haber 4239 kez okundu.

Vodafone “4bucakG” TIR’ının ilk durağı İzmir oldu

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone’un ülkenin dört bucağını 4.5G ile tanıştırmak amacıyla düzenlediği “4bucakG” turunun ilk durağı İzmir oldu.

Vodafone '4bucakG” TIR'ının ilk durağı İzmir oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İzmirlilere 1 Nisan’dan önce ilk 4.5G deneyimini yaşatmak isteyen Vodafone, özel teknolojilerle donattığı “4bucakG” TIR’ını ziyaret eden tüketicilere 4.5G teknolojisini deneme imkanı sundu. İzmirli kullanıcılar, Vodafone TIR’ında 4.5G hızında müzik dinledi, oyun oynadı ve bu anları 4.5G hızıyla paylaştı. Vodafone, “4bucakG” Türkiye turuyla Nisan sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.;Vodafone’un “4bucakG” Türkiye turunun tanıtımı için İzmir’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel bugün 19 ülkede 4G, 5 kıtada ve 15 ülkede ise 4.5G hizmeti verdiklerini söyledi. Süel, “4.5G teknolojisindeki bu deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak 81 ilimizde en ücra köşeye kadar en iyi hizmeti vermeyi ve herkesi 4.5G teknolojisi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Vodafone ‘4bucakG’ TIR’ı ile 4.5G’yi ve Dijital Dönüşümü 1 Nisan öncesi İzmirli tüketicilerimizin ayağına getirdik. Vodafone olarak, ülkemiz için değer yaratma vizyonumuz çerçevesinde yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Hasan Süel4bucakGVodafone

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Yurtiçi Kargo’dan yurtdışı kampanyası Yurtiçi Kargo’dan yurtdışı kampanyası
Anadolu Ulaşım ve TEMSA’nın İzmir buluşması Anadolu Ulaşım ve TEMSA’nın İzmir buluşması
Borusan Lojistik ‘inovasyon’ ödülünü kazandı Borusan Lojistik ‘inovasyon’ ödülünü kazandı
Fleetcorp’tan müşterilerine mobil hizmet avantajı Fleetcorp’tan müşterilerine mobil hizmet avantajı
Mars Logistics’ten ticarete hız katan belge Mars Logistics’ten ticarete hız katan belge
OMSAN’a ‘International Best in Biz Awards’tan Gümüş Ödül OMSAN’a ‘International Best in Biz Awards’tan...
Yukarı Çık

Yurtiçi Kargo’dan yurtdışı kampanyası
Yurtiçi Kargo, yurtiçi gönderilerinde olduğu gibi yurtdışı gönderilerinde de hizmette sınır tanımıyor.

Haberi Oku