01 Ağustos 2017 Salı 08:37

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Yang Ming, Türkiye ile Uzakdoğu arasında direkt servis başlattı

Türkiye pazarına 1994 senesinde Arkas’ın acenteliği ile giren Tayvan Devleti’nin ortağı olduğu ve yönettiği Yang Ming Group Türkiye’deki başarılı ve istikrarlı büyümesi sayesinde 2009 yılında Arkas ortaklığı ile Yang Ming Anadolu’yu kurdu.