﻿
LOJİSTİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 08:39
Bu haber 467 kez okundu.

Yurtiçi Kargo ‘Çocuklar Gülsün Diye’ taşıyacak

Yurtiçi Kargo, Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yurtiçi Kargo ‘Çocuklar Gülsün Diye' taşıyacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Okul öncesi eğitimin önemine inanan Yurtiçi Kargo, Türkiye’de çocuk sayıları ve okuryazarlık oranları göz önüne alınarak belirlenen şehirlerde, anaokulları yapılması için çalışmalarını sürdüren Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Firma, 2012 yılından bu yana 135.000’den fazla oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesini 30 farklı anaokuluna kayıtlı toplam 3000 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Yurtiçi KargoÇocuklar Gülsün DiyeOkul öncesi EğitimÇocuklar Gülsün Diye Derneği

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Avis’ten kış lastiği kampanyası Avis’ten kış lastiği kampanyası
Mars Logistics ve MAN işbirliğine imza attı Mars Logistics ve MAN işbirliğine imza attı
2017’de lojistik sektörüne dair beklentiler yüksek 2017’de lojistik sektörüne dair beklentiler yüksek
İDO, fuarda ziyaretçileriyle buluştu İDO, fuarda ziyaretçileriyle buluştu
PETDER-OMSAN işbirliği 5 yıl daha devam edecek PETDER-OMSAN işbirliği 5 yıl daha devam edecek
TOBB’dan Alışan Lojistik’e ödül TOBB’dan Alışan Lojistik’e ödül
Yukarı Çık

Avis’ten kış lastiği kampanyası
AVIS müşterilerinin daha güvenli seyahat edebilmeleri için için kış lastiği uygulamasını başlattı.

Haberi Oku