Son 6 ay içerisinde 57.000 kişinin indirdiği ve bir kullanıcının ortalama 5 defa gönderi yaptığı Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması’nın güncellenmiş hali 6 Şubat 2017 tarihinde AppleStore ve GooglePlay marketten müşterilerin hizmetine sunuldu. 6 Şubat-6 Mart 2017 tarihleri arasında müşteri mobil uygulaması üzerinden gönderi yapan müşterilerin 30 desiye kadar olan kargoları yüzde 50, 30 desinin üzerindeki kargoları ise yüzde 30 oranında fiyat avantajı ile ulaştırılacak. 6 Mart 2017 tarihinden sonra ise uygulama üzerinden gönderi yapan tüm kullanıcılara süresiz olarak standart taşıma, adresten alım ve adrese teslim hizmetlerinde yüzde 30 oranında indirim sunulacak.
Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulaması sürprizlerle dolu
Yurtiçi Kargo, 2010 yılının başında geliştirdiği müşteri mobil uygulamasını güncelledi.