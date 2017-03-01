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LOJİSTİK:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
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Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulaması sürprizlerle dolu

Yurtiçi Kargo, 2010 yılının başında geliştirdiği müşteri mobil uygulamasını güncelledi.

Yurtiçi Kargo'nun mobil uygulaması sürprizlerle dolu
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Son 6 ay içerisinde 57.000 kişinin indirdiği ve bir kullanıcının ortalama 5 defa gönderi yaptığı Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması’nın güncellenmiş hali 6 Şubat 2017 tarihinde AppleStore ve GooglePlay marketten müşterilerin hizmetine sunuldu. 6 Şubat-6 Mart 2017 tarihleri arasında müşteri mobil uygulaması üzerinden gönderi yapan müşterilerin 30 desiye kadar olan kargoları yüzde 50, 30 desinin üzerindeki kargoları ise yüzde 30 oranında fiyat avantajı ile ulaştırılacak. 6 Mart 2017 tarihinden sonra ise uygulama üzerinden gönderi yapan tüm kullanıcılara süresiz olarak standart taşıma, adresten alım ve adrese teslim hizmetlerinde yüzde 30 oranında indirim sunulacak.

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Yurtiçi KargoLojistikYurtiçi TaşımacılıkYurtiçi Kargo Mobil UygulamaAppleStoreGooglePlay

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