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11. Kalkınma Planı ile 'alın teri'nden 'akıl teri'ne 2023'e sıçrama
Isparta Valisi Şehmus Günaydın; ilin “yaşam endeksi en yüksek il” olduğunu söylüyor
OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile Teknoloji düğümünü çözmek
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay
Cezayir Türkiye ticaret hacmi yeterli değil
TOSYÖV, Gaziantep’te KOBİ’lere ve girişimcilere destekler ve finansal olanaklarını anlattı
Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı
Kurumsallaşma tamam, sanayi üretiminde; ‘YERLİLEŞTİRME’ HAMLESİ
‘Türkmenistan Mavi Altını’ Hindistan yolunda
Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler; “Her şey hayal etmekle başlar”
Yenilikçi, milli ve yeşil üretime odaklanan yeni nesil OSB; Yalova-İMES OSB
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları’nı açıkladı
Endüstriyel çevre teknolojileri ve TEMİZ ÜRETİM
Bu ofiste yatırımcının her sorusuna cevap var
‘Özel Sektörün, Kamunun ve Toplumun Dijitalleşme Hızı Artmalı’
DenizLeasing, KOBİ’ye yoğunlaşacak Operasyonel kiralamada agresif büyüyecek
Ekonomist Prof.Dr. Necip Çakır: “KGF kaynaklı kredilerin geri dönüşünden endişeliyim”
Işık Üniversitesi; 3. milenyum çağının alfa öğrencilerini yetiştirecek
Dr. Akkan Suver ve arkadaşları KKTC’deydi
Native Digital; “Yerli fikir, global etki”
CDT Bilgi Teknolojileri, ‘3D Baskı Elektroniği’nin lider şirketi Nano Dimension’ın Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi temsilcisi oldu
TATMETAL, ERP’de IFS Applications’ı seçti
KOSGEB’den: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME 10 MİLYON DESTEK
TMB Başkanı Yenigün: “Beklentimiz Türkiye’nin adım adım normalleşmesi”
‘Ekonomik Doğu’muzun yükselenleri BREZİLYA ve ŞİLİ
Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye yatırım
Erciyes Teknopark’tan Mühendis Çırak Akademisi
Türkiye ve ABD’deki en önemli iki fay hattı için bilimsel işbirliği
Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek
Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam ediyor
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” PAGDER desteği ile GEPOSB’da
İkitelli OSB Genel Kurul’a geçti, Nihat Tunalı Başkan oldu
İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı hakkında;
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