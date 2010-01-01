Bir reklam ajansı aynı zamanda startup fabrikası olursa: Yeni neslin ajansı; MODD/works

Glo”banel”leşme sloganı ile önümüzdeki 20 yılın yeni ajans vizyonunu MODD/works çiziyor, ajans aynı zamanda bir startup fabrikası.

Bu yönleriyle rekabetin olmadığı bir ortam yaratarak ekonomik sıçrama hedeflediklerini söyleyen MODD/works Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Emre Ulutürk, ilk uluslararası ofislerini Hong Kong’da açtıklarını, 2016 yılında ise biri Londra’da olmak üzere uluslararası iki ofis daha açmayı hedeflediklerini söylüyor.

Yeni nesil reklam ajansı MODD/works’ün MOOD Group’a uzanan öyküsü; 2010’da, iki ortak; Emre Ulutürk ve Cem Has’la başlıyor. MOOD/works, bugün bünyesinde 23 kişilik kreatif ekip ve kendi ofis binasıyla aktif olarak 15 markaya hizmet veriyor. MODD/Works Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Emre Ulutürk, bugüne kadar 130’un üzerinde markaya hizmet veren MODD/works’ün, 2014 yılında birlikte çalıştığı markalara çeşitli mecralar kullanılarak yaklaşık 8 ila 10 milyon Türk Lirası iletişim harcaması gerçekleştirdiğini söylüyor.

“Yılların ajansı değil, yeni neslin ajansıyız” sloganıyla hareket ettiklerini belirten Emre Ulutürk, “Türkiye’deki alışılagelmiş reklam ajanslarından biraz daha farklı olarak MODD/works, tam hizmet reklam ajansı anlayışının yanısıra kendi özel startup projelerini geliştiren ve tüm dünyadan melek yatırımcılarla biraraya gelen MODD/startup bölümünü de 2015 yılı itibari ile aktif hale getirdi” diyor. Ulutürk, Eylül 2015’te ilk uluslararası ofisini Hong Kong’da açan ve en geç 2016’nın ilk çeyreğinde biri Londra’da olmak üzere uluslararası iki ofis daha açmayı planlayan MODD/works’ün, bu şehirlerde de yine reklam ajansı ve startup fabrikası olarak hizmet vereceğini ve global bir yatırımcı ağı ile birlikte projelerini geliştireceğini açıklıyor.

Markalarla uzun vadeli bir maratona çıktıklarını, konumlandırmalarına uygun stratejiler geliştirerek bu fikirleri 360 derece iletişim mecralarında tüketicileriyle buluşturduklarını aktaran Ulutürk, MODD/works hizmetlerini; “Araştırma ve pazar analizi, strateji geliştirme, iletişim planlaması, yaratıcı konsept ve tüm süreçlerin profesyonel bir şekilde yönetimi ve koordinasyonunu sağlayan operasyonel mükemmellik” başlıkları altında topladıklarını kaydediyor: “Sosyal medya, dijital, basılı işler, içinde kreatif barındırdığı için tek bir çatı altında hizmet veriyoruz.”

Sadece bir reklam ajansı değil aynı zamanda bir startup fabrikası olan MODD/works’ün bu yönüyle rekabetin olmadığı bir ortam yaratarak hem ekonomik sıçrama hedeflediğini hem de burada kazanılan motivasyon, bilgi ve tecrübeyle ajans müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladığını ifade eden Ulutürk, “Sadece müşteri işleri ile ilerlemeyen, aynı zamanda kendi hayal dünyalarındaki fikirleri hayata geçiren MODD/works, bu sayede stratejik büyüme hedeflerine ciddi anlamda ivme kazandıracak” diyor.

Emre Ulutürk, MODD/works’ü MODD Group’a dönüştüren startup projelerinden sözediyor: “2015 yılı ilk çeyreğinde geliştirilen Türkiye’nin ilk yabancı yatırımcı gayrimenkul platformu ‘realestatenews.com.tr’, bir lansmanla hayata geçirildi. Yatırımcılar kendi hisselerimizin satışını gerçekleştirdik, bu süreç MODD/works’e hiç beklemediği bir ilgi ve ekonomik büyüme sağladı.

Arap ortaklarımızla Bestproperty projesini geliştirirken de emlak sektöründe Arapça oluşturulmuş haber içeriklerindeki arz talep dengesizliği bizi yönlendirdi.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek ‘mekanyakala.com’ ile etkinlik yapmak isteyen herkesi, mekan sahipleriyle biraraya getireceğimiz bir platform hazırlığındayız. Reklam filmleri, dizi ve film çekimleri, partiler, doğum günleri gibi birçok etkinliği düzenlemek artık çok daha kolay olacak. Doğrudan restoranlarını, cafelerini, evlerini, teknelerini ve buna benzer bir çok mekanı kiraya verebilecek mekan sahiplerini mekan arayanlarla buluşturacak olan ‘mekanyakala.com’ daha şimdiden yerli ve yabancı melek yatırımcıların ilgi alanına girdi. Yeni bir startup projesine başladık.”

Dijital dünyada başarının yolu nereden geçer?: Emre Ulutürk, dijital dünyada başarı sağlamak isteyen girişimcilere internete uygun iş fikri bulmanın ipuçlarını veriyor: “Asıl soruyu sorun: Başarılı projelerin temelinde iki ortak nokta var: birincisi; en kısa zamanda büyümeleri ve hemen bir yatırım almaları, ikincisi; ‘faydalı’ olmalarıdır. İnternete uygun iş fikri ararken temel soru şu olmalıdır: Projem nasıl bir fayda sağlıyor? Nasıl bir ihtiyacı karşılıyor? Sağlayacağınız faydayı netleştirin: Objektif olmak, sağlayacağınız faydayı netleştirmek ve bu faydayı gerçek bir ihtiyaçtan ötürü ortaya çıkarmak çok önemli. Bir ihtiyacı karşılayın veya bir ihtiyaç doğurun: MODD/startup tarafında geliştirilen projelerin temel motivasyonu ‘ihtiyaçlar ve fayda’ olmaktadır. İşin özü, ya bir ihtiyacı karşılamanız ya da fark edilmemiş bir ihtiyacı doğurmanız milyonlarca web sitesi arasından fark edilmenizi sağlayacaktır.”

“Müşterinin başarısı, bizi de başarıya taşır”: Emre Ulutürk, Ortağı Cem Has ile birlikte müşteriyle direkt iletişim içerisinde olmayı sevdiklerini söylüyor: “Biz Cem ile mutfaktan hiç çıkmadık, her zaman yapılması gereken varsa biz de yaptık. Müşteriyle sürekli iletişim içinde olmak, ne istediğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Müşterilerimizle çalışırken sektörlerini iyi inceliyoruz, araştırıp, öğreniyoruz. Müşterilerimiz başarılı olsunlar istiyoruz, çünkü onlar ne kadar başarılı olursa biz o kadar başarılı olmuş oluruz. Bu bizim için çok önemli.”

Günümüzde internetten, televizyona, radyodan, mobil alana kadar onlarca farklı mecra oluştuğuna değinen Ulutürk, “Artık mecraların sayısı çok arttığı için bir farklılık yaratmanız gerekiyor. O farklılığı da kreatifte yaratıyorsunuz. Biz müşterimizi onun ihtiyacı olduğu mecrayı seçmesi konusunda yönlendiriyoruz. Müşterimizin bütçesini doğru mecralarda harcamasını sağlayarak kampanyanın daha başarılı olmasını sağlayabiliriz” diye konuşuyor. Ulutürk, yürütülen kampanyanın başarısını markanın kampanyaya ilişkin hedefine ulaşmasıyla ölçüyor.