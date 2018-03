Feveran İletişim’in mottosu; “İletişim markaların ölçüsüdür”

Yeni nesil iletişim ajansı Feveran İletişim, 2018’de daha da büyüyecek. Feveran İletişim’in Kurucu Ortakları; Tülin Çeneli Dönmez ve Ali Kahraman, KOBİ’lere müjde veriyor:

“2018’de dijital dünyada hayata geçireceğimiz proje ile artık KOBİ’ler uygun bütçelerle; içerik geliştirme, sosyal medya ve basın iletişimi gibi hizmetlere çok daha kolay ulaşabilecekler.”

Ünlü Filozof Phatagros’un “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünü anımsatan Feveran İletişim Kurucu Ortağı Tülin Çeneli Dönmez, “İletişim markaların ölçüsüdür” mottosuyla yola çıkan Feveran İletişim’in, 15 yılı aşkın deneyime sahip iletişim profesyonelleri tarafından kurulduğunu söylüyor.

Yeni nesil iletişim ajansı olan Feveran, PR (halkla ilişkiler), dijital, etkinlik ve kreatif alanlarda hizmet sunuyor. Dönmez, ‘iletişim’in giderek daha karmaşıklaştığını, gürültülü ortamda verilen mesajların duyulmasının da her geçen gün zorlaştığını belirtiyor: “Feveran’ın hedefinde sesinizi hedef kitlenize en doğru tonda, biçimde ve doğru zamanda duyurmak var. İletişimde deneyimin önemine inanan ajansımız, bu nedenle hiyerarşik ekiplerle değil, farklı alanlarda deneyimli profesyonellerden oluşan bir danışman kadrosuyla hizmet veriyor.”

Feveran İletişim, 100 markaya hizmet veriyor: 2016 yılının ilk iletişim ajansı; Feveran İletişim’in kurulduğu günden bu yana yaklaşık 100 markaya hizmet verdiği bilgisini paylaşan Dönmez, bunlar arasında; Corendon Turizm Grubu ve bünyesinde bulunan Corendon Havayolları ile Corendon Otelleri, Beyçelik Holding ve markası Warmhaus, Gençpa Teknoloji Grubu ve bünyesindeki Gençpa Teknoloji, Gepasite, iFocus şirketleri, Türkkep, ESTA Construction, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Toksöz Grup, Hasanoğlu İnşaat, Okkalar İnşaat, Keleş İnşaat, İTÜ Arı Teknokent, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Startsub, SBS Turkey ve markaları Bee’o ve Bee&You, Şeffaf Aparey ve markası Orthero, AKBA Teknoloji, İSKİD, Berlitz Dil Okulları gibi marka ve kurumların yer aldığını açıklıyor.

Hep çok keyif aldıkları markalarla çalışma ve güzel projeler üretme fırsatı bulduklarını vurgulayan Dönmez, ajans marka arasında karşılıklı frekansı yakalamanın ve aynı dili konuşmanın oldukça önemli olduğuna inandıklarını paylaşıyor: “Bizim için hiçbir zaman bütçe önemli olmadı, olmayacak da. Şimdiye dek cirosu milyar TL’leri bulan birçok marka ve kurumla da çalıştık yeni girişimci ya da iletişim çalışmalarına yeni başlayan, bütçeleri sınırlı pekçok KOBİ’yle de... Onlar büyürken onların yanında olmak ve beraber büyümek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Özünde iş ortaklarımızı seçerken ilk baktığımız; birlikte bir başarı hikayesi yazıp yazamayacağımız oluyor. Bu nedenle bizim için en önemlisi; iş ortağımızla aynı inanca sahip olmamız ve ‘storytelling’ dedikleri hikayeyi en iyi şekilde anlatabilmemiz…”

Tülin Çeneli Dönmez, feveran sözcüğünün; fışkırma, kaynama anlamlarını taşıdığını anlatıyor: “Bu bizim yeni nesil iletişim ajansı olarak dinamik yapımızı temsil ediyor. Bir de Türkçe’ye sonradan girmiş ve dilimize pelesenk olmuş ikincil bir anlamı daha var; o da birdenbire öfkelenme, köpürme, parlama… Bu da sektörü iyileştirebilmek, daha ileri taşıyabilmek ve markaların ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için sektörün önünde duran sorunsallara karşı duruşumuzu sergiliyor. Bize göre ise Feveran: markaların; elindeki tüm doneleri paydaşlarına, tüketicisine, iş ortaklarına sunmak üzere biriktirdiği bir iletişim kazanı! Nasıl ki lezzetli bir yemek pişirmek için kullandığınız ürünlerin büyük bir önemi varsa eldeki ürünlerin ne kadar ‘kaynayacağının’ da bir o kadar önemi olduğuna inanıyoruz. Feveran; işte bu iletişim kazanında tüm bileşenlerin, 360 derece entegre bakış açısıyla ne kadar kaynayacağını analiz ediyor ve zamanı geldiğinde tüm paydaşların ve hedef kitlenin duyabileceği şekilde kamuoyunun bilgisine sunacak bir iş modeliyle çalışmalarını yürütüyor.”

“Feveran, 2018’de daha da büyüyecek”: Feveran İletişim Kurucu Ortağı Ali Kahraman, “2018’de hedeflerimiz çok büyük. Hem hizmet verdiğimiz sektörleri genişletmek hem de ekibimizi büyütmeye devam etmek istiyoruz. Bizim için kaliteli hizmet çok önemli, bunun için de ekibin verimliliği çok değerli. Markalarımız adına gerçekleştirmek istediğimiz güzel ve keyifli projeler var. Bu projelerle adımızdan sık sık söz ettireceğimize inanıyoruz” diyor.

KOBİ’lere müjde: Ali Kahraman, markasını çok daha fazla insana ulaştırmak isteyen KOBİ’lere de müjde veriyor: “Feveran’ın dijital ekibi bugünlerde harıl harıl yeni projemiz için çalışıyor. Dijital dünyada hayata geçireceğimiz proje sayesinde, artık KOBİ’ler uygun bütçelerle; marka iletişiminin ve geniş kitlelere ulaşabilmenin en önemli araçlarından olan içerik geliştirme, sosyal medya ve basın iletişimi gibi hizmetlere çok daha kolay ulaşabilecekler.” Çalıştıkları birçok KOBİ ve Türk markasının yurtdışına açıldığını veya açılma/ genişleme planı bulunduğunu belirten Kahraman, bu nedenle yurtdışı işbirliklerinin de gündemlerinde olduğunu, 2018 yılında bunu da hayata geçirmek istediklerini söylüyor.

“Markalaşmanın yolu, sürdürülebilir iletişimden geçiyor”: “İnsan her şeyin ölçüsüyse iletişim de markaların ölçüsüdür” diyen Kahraman, markalaşmanın yolunun belli bir strateji doğrultusunda sürdürülebilir iletişimden geçtiğini ifade ediyor: “Marka var olmak, görünür olmak demektir. Başarılı bir marka olmak, bunun da ötesinde tüketiciler nezdince ‘lovemark’ olmak için markanın bir hikayesinin olması çok kıymetli. Kuruluşundan bu yana bir hikayesinin olması, sürdürülebilir hedeflerle ilerlemesi, iletişim çalışmalarına inanması ve bunun için en az ajansı kadar işin içinde olması markanın başarısı için büyük önem taşıyor. Biz ajans olarak kuruluşundan başlayarak markalaşmaya giden bu yolda hem hikayenin yaratılmasına destek olma hem de sürdürülebilir iletişim kurma konusunda her zaman iş ortaklarımızın yanındayız.”

Markaların başarısının sürdürülebilirliği için sürekli yeni fikirlerle beslemek ve fikirlerin tıpkı üretim, Ar-Ge, inovasyon alanlarında da olduğu gibi “uygulanabilir” olması gerektiğine değinen Kahraman, “Marka vaadine hizmet edecek ve tüketicisiyle bağını güçlendirecek fikirlerin; dijitalde, basında ve sahada da bir karşılığı olmalı” diye konuşuyor.

İnsanı odak noktasına koydukları, “esnek çalışma, insan odaklı yaklaşım ve bolca özgürlük” anlayışıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Kahraman, “Markalarımız için stratejik iletişim ortağının ötesinde ekiplerinin birer ayrılmaz parçasıyız” açıklamasını yapıyor.

Markalaşmanın ve hedeflere giden yolda büyümenin doğru iletişimden geçtiğine inandıklarını söyleyen Kahraman, işletmelere şunları öneriyor: “İletişim çalışmalarına inansınlar ve her daim onların yanında olacak, beraber kol kola yürüyebilecekleri stratejik iletişim ortağıyla ilerlesinler. Aynı dili konuştuğumuz zaman aynı hedefe odaklanmak ve koşmak çok daha kolay oluyor. Faaliyet gösterdikleri sektörün dinamiklerine hakim ve bu alanda tecrübeli ajanslarla yol almalarını öneriyoruz. Ayrıca Anadolu markaları, İstanbul’daki ajanslarla çalışmaktan korkmasınlar. Anadolu’da büyüyen, ülkemize değer katan ve çok değerli işler yapan pek çok işletme var. Keşfedilmemiş cevherler diyoruz biz onlara. Onlarla çalışmak, onların hikayesini anlatmak bizler için çok keyifli.”