Genç ve girişimci sosyal medya ajansı; Clubby Media

Dijital dünyanın hızlı yükselen trendi ve vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya artık markaların iletişim sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Genç ve girişimci sosyal medya ajansı; Clubby Media’nın Kurucu Ortakları; Garbis Can Cabatoğlu ve Haşim Nizar Günürün, uzun vadede hedeflerinin ilk 10 dijital ajans arasında yer almak olduğunu söylüyor.



Adını İngilizce girişimci ve sosyal anlamına gelen “clubby” sözcüğünden alan çiçeği burnunda sosyal medya ajansı Clubby Media, kurulduğu 2015 yılından bu yana hızla yol alan ajanslardan. Türkiye’nin ilk “Yeni Medya” mezunlarından genç girişimciler; Garbis Can Cabatoğlu ve Haşim Nizar Günürün tarafından kurulan ajans, dijital çağın baş döndüren hızına ayak uydurarak hızla büyümeye devam ediyor.



Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren sektörde çalışan ve köklü ajanslarda deneyim kazanan genç girişimciler, son çalıştıkları mobil ajans deneyimden yola çıkarak Clubby Media’yı önce mobil ofis olarak hayata geçirdiklerini şimdi ise kendi ofislerinde hizmet sunduklarını anlatıyor. Clubby Media’nın hizmet portföyünde; web tasarımı, dijital danışmanlık, dijital reklam ajansı, dijital pazarlama ve sosyal medya, reklam ve Seo hizmetleri yer alıyor. Sosyal medya reklamlarından sosyal medya danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede sosyal medyaya dair her alanda hizmet veren ajans, mobil uygulamalar, şirket içi yazılımlar gibi markalara özel hizmetler de sunuyor.



Clubby Media Ajans Kurucu Ortağı Garbis Can Cabatoğlu, “Genç, dinamik ve çalışkan bir ekipten oluşan, dijital pazarlama ve sosyal medya çağının önemini çok iyi bilen ve markalarına bunu aşılayan bir ajansız. Sosyal medyada ölçülebilir, etkili sonuçlar almak amacıyla yola çıktık. Dijital pazarlama çağının önemini çok iyi biliyor ve bu ciddiyetle projelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyor.



Garbis Can Cabatoğlu, pazarlama ve iletişim kavramlarını markalara entegre ederek, ulaşmak istenilen hedef kitleye en doğru şekilde seslenilmesini sağladıklarını belirtiyor: “Hizmetlerimizle markaların sosyal medya platformlarındaki etkileşiminin artmasını ve geri dönüşlerinin kuvvetlenmesini sağlıyoruz.” Cabatoğlu, ajansın 2.5 yılda yüzde 50’den fazla büyüdüğünü aktarıyor: “12 aktif müşterimize hizmet sunuyoruz. Yaz ve kış aylarında farklı iş yoğunluğu bulunan 5-6 şirkete de dönemsel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.”



Cabatoğlu, sundukları hizmetin farkını şöyle aktarıyor: “Markalarımız için 7/24 ulaşılabilir olmak, herhangi bir kriz durumunda zamanında ve doğru müdahalelerle krizin büyümesine engel olmamızı sağlıyor. İş ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimiz günün ve gecenin her saati bize ulaşabilir, bizimle iletişim kurabilir, onlarla samimi ilişkiler kuruyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özellik, tam olarak budur. Biz müşterimizle bir WhatsApp grubu kuruyoruz, böylece bize 7/24 ulaşabilme şansları oluyor. Müşterilerimiz istedikleri zaman bizi toplantıya çağırabiliyor, hızla yanıt veriyor, onları bizzat kendi yerlerinde ziyaret ediyoruz. Bize istedikleri soruyu yöneltebiliyorlar, gecenin kaçı olursa olsun bizi telefonla arayıp hizmet alabiliyorlar. Markaların bizi tercih etmesinin en büyük sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çalıştığımız çoğu iş ortağımızın da söylediği gibi her zaman çok hızlı geri dönüş yapıyoruz.”



“İletişim uzun soluklu bir iştir” diyen Clubby Media Ajans Kurucu Ortağı Haşim Nizar Günürün, markalarla uzun süreli çalışmayı tercih ettiklerini söylüyor. Tek bir iletişim stratejisi etrafında markaya hizmet sunan bütün ajansların aynı dili konuşmasının önemine işaret eden Günürün, “Günün sonunda patron, markadır. Son kararı her zaman marka verir. Yıldız her zaman markadır” diyor.



Günürün, anlatıyor:“Sosyal medya bizim için bir araçtır. Web sitenizi ise kendi mağazanız, showroomunuz gibi düşünebilirsiniz. Web sitenize her gelen insanı belli metriklerle ölçümlüyor ve analizini yapıyoruz, yapılan bütün işlemleri izleyebildiğimiz sistemler mevcut. Web sitelerinde müşterilerimize özel tasarımlar yapıyoruz. Bu da web sitesinin daha güvenli olmasını sağlıyor.”



Clubby Media’nın mottosu; “dürüst çalışmak.” Günürün, bu konuya titizlikle eğildiklerini vurguluyor: “Müşterilerimiz talep ettiklerinde kendi panellerimizde onlara yetki vererek sosyal medyada kullandığımız reklam bütçelerinin nasıl değerlendirildiğini dakika dakika görebilmelerini sağlıyoruz.”



Günürün, ajansın gelecek hedeflerini ise şöyle özetliyor: “İnancımız odur ki çok kısa süre içerisinde şu an ki konumumuzdan çok daha ileride olacağız. Uzun vadede sektörde ilk 10 dijital ajans arasında olmayı hedefliyoruz. Bilinçli, tecrübeli çalışanlar ile müşterileriyle arkadaşlık, dostluk kurarak iletişime geçen bir sosyal medya ajansı olmayı hedefliyoruz. Hızla büyümek yerine sağlam ve emin adımlarla büyümeye inanıyoruz. Müşterinin ölçeğinden ziyade reel hedeflerinin olması önemli. İleriye taşıyabileceğimize, büyümesine katkı sağlayabileceğimize inandığımız, markalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Müşterilerimizle kazan-kazan ilişkimiz olsun istiyoruz.”



Günürün, markalaşma yolunda adımlar atmak isteyen girişimcilere ve KOBİ’lere ise şunları öneriyor: “Sosyal medya başlı başına bir kategori olarak değerlendirilmeli ve sosyal medya ajansınız ayrı olmalı. Güvenilir, şeffaf sosyal medya ajanslarıyla çalışmalarını, ajansın hizmet verdiği markaların sosyal medya kanallarında yaptıkları işleri incelemelerini, çalışmaya başlamadan önce mutlaka ajans yetkilileriyle bir araya gelip görüşmelerini öneriyoruz. Sosyal medyada kriz yönetimi çok önemli o nedenle ajans sürekli ulaşılabilir olmalı.



Bir de markanın sosyal medyada yaptığı hatayı kabul edip ona göre aksiyon alması çok önemlidir. Yapılan hatalı paylaşımı silip yokmuş gibi davranmak büyük hatadır, o daha büyük kriz oluşturur. Yapılan hataların hepsi kabul edilip ona göre aksiyon alınmalıdır.”