Genç, yaratıcı ve entelektüel kadrosuyla markaların yanında bir iletişim ajansı; Galeri Kambur

İletişimin sanatla harmanlandığı çizgidışı bir yaklaşım... Yerel ve global isimlerin kişisel sergilerine evsahipliği yapan bir sanat galerisi... Sektörünün önde gelen şirketlerine iletişim danışmanlığı... Hizmette yaratılmış derinlikli fark.

Galeri Kambur İletişim Ajansı, İstanbul’un şirin semti Arnavutköy’de keyif aldığı iki işi biraraya getirerek konsept bir iş yapmak isteyen Zerrin Gönültaş tarafından Eylül 2012 tarihinde kuruldu. Ajans on yıllık halkla ilişkiler tecrübesine sahip yönetici ekibi ile sektörünün önde gelen kurumlarına iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor.

Sanat ve iletişimin buluştuğu ajans

Galeri Kambur İletişim Ajansı Başkanı Zerrin Gönültaş, ajansın kuruldukları günden beri hem yerel hem de global isimlerin kişisel sergilerine evsahipliği yapan sanat galerisi ve sektörünün önde gelen şirketlerine iletişim danışmanlığı hizmeti veren PR (halkla ilişkiler) alanı olmak üzere iki alanda birden faaliyet gösterdiğini söylüyor.

“Kambur” adının getirdiği uğur ve saygınlık

Ajansın adının hikayesi ve yüklendiği anlam ise oldukça ilgi çekici… Gönültaş, “Kambur, ismi ilk duyuşta uyandırdığı negatif anlama inat eski zamanlarda uğur getiren insanlar olarak saygınlık sunması sebebiyle tercih ettiğimiz bir isim oldu” diye anlatıyor.

Markaları doğru strateji ve doğru projelerle buluşturmak

Zerrin Gönültaş, “Galeri Kambur İletişim Ajansı, markaların, kişilerin, büyüme hedeflerini ve doğru şekilde anlaşılma arzularını yaratıcılıkla keyfe ve başarıya dönüştürmek için en az kendisi kadar işini seven, genç, yaratıcı ve entelektüel bir kadro ile bugün iletişim dünyasında, birçok markayı doğru strateji ve doğru projelerle buluşturarak, marka itibarlarını yönetmektedir” diye konuşuyor.

Gönültaş, Galeri Kambur İletişim’in geniş bir yelpazede hizmet verdiğini belirtiyor, öne çıkan uzmanlık alanlarını ise şöyle tanımlıyor: “Sanayi, tekstil, gıda firmaları için ekonomi alanlarında itibar yönetimi, üniversite öğrencilerini anlayan projelerin yaratılması ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi.”

Markaları hep “bir adım öne taşımak”

Ajansın Kurucusu Zerrin Gönültaş, Uludağ Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji alanında aldığı eğitimini, Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi yüksek lisansı ile tamamlamış. Gönültaş, halkla ilişkiler kavramının evrenselliğinin bilincindeki Galeri Kambur İletişim olarak, markayı anlayarak çağın trendlerine ve yükselen değerlerine entegre etme mottosuyla ele aldıkları projelerde “bir adım önde” olmanın üstünlüğüne inandığını açıklıyor: “Çözüm ortaklarımıza verdiğimiz hizmetlerle dünyada giderek öne çıkan ‘sürdürülebilir marka eğilimleri ve stratejileri’ konusunda farklı bir açılım politikası sürdürüyoruz. Müşterilerimizi doğru hedef kitleleri ile doğru mesajlarla buluşturuyor ve onların referansı ile yeni müşterileri portföyümüze ekliyoruz.”

Müşterilerle uzun soluklu çalışmanın önemi

Halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarının sürekliliğine inandığını vurgulayan Gönültaş, kısa vadeli planlamalar yapmadıklarını ifade ediyor: “Müşterilerimizle yakın temas halinde sanki şirket içerisinde çalışıyormuş gibi sıcak ilişkiler kuruyor, sıklıkla yaptığımız toplantılar ile tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Bu sebeple tüm müşterilerimiz ile uzun süren birliktelikler gerçekleştiriyoruz.”

Müşterilerle birlikte büyüme hedefi

Değer üretiminde fikirsel boşluklarını yerinde saptayarak zaman-insan-iletişim sacayağında yeni ve sağlam değerler oluşturduklarını da anlatan Gönültaş, sektördeki efektif üretim zafiyetine odaklanarak iletişim dünyasında birçok fonksiyonu birlikte sunduklarını kaydediyor: “Etik değerleri gözönünde bulundurarak aynı sektörde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla şirkete iletişim danışmanlığı hizmeti vermiyoruz. Hizmet verdiğimiz şirketlerin rakiplerini de yakın takibe alıyor, sektördeki tüm gelişmelerden haberdar olmaya çalışıyoruz. Güncel ve gündemi meşgul eden konulara hakim oluyor, trendleri yakından takip ediyoruz.”

Gönültaş, “Bizi ve müşterilerimizi bir adım ileriye taşıyacak her türlü girişim için gerekli yatırımları yapıyoruz” diyor ve ekliyor: “Önümüzdeki dönemlerde de hep bir fazlasını gerçekleştirme arzusuyla; varolan müşterilerimiz ile yola devam ederken portföyümüze yeni müşteriler eklemeyi, müşterilerimiz ile birlikte büyümeyi hedefliyoruz.”