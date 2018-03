Havas Media Türkiye; Dijitale odaklanmak

Türkiye’nin en büyük 6. medya planlama ve satın alma ajansı Havas Media Türkiye’nin işlerinin merkezinde dijital var. Havas Media Türkiye Genel Müdürü Başak Erkıran Görenler, dahil oldukları küresel iletişim ve pazarlama grubu Havas’ın tüm dünyada ajanslarını “Havas Village” konseptiyle tek çatı altında buluşturacağını ve Grup şirketleri ile birlikte Havas Media Türkiye olarak yakın gelecekte bu konsepte dahil olmayı planladıklarını açıklıyor.

Medya planlama ve satın alma hizmeti veren Havas Media Türkiye’nin hizmetleri arasında tüketici, market ve rekabet analizleri, medya iletişim stratejileri oluşturulması, taktiksel medya planlarının hazırlanması, medya satın alma, faturalaşma ve raporlama süreçleri yeralıyor. Ajans, Türkiye’nin en büyük reklamverenlerinden Reckitt Benckiser, Hyundai, Volvo, LG, Aksa Sigorta, Emirates, Fer Yapı, Emay İnşaat, Polisan, Erdemoğlu Holding (Dinarsu, Merinos, Padişah), Egepen, Pimapen, Bien Telekom, 11880, Karsan, Koleksiyon’un da yeraldağı ulusal ve uluslararası 62 markaya hizmet veriyor.

Media Max adıyla 2001 yılında, yüzde 100 Türk ortaklı bir ajans olarak Ayşe Medran tarafından kurulan ajans, 2004 yılında küresel iletişim ve pazarlama grubu; MPG (Media Planning Group) ile bir anlaşma yapar. İsim hakkı, know-how ve software’lerin kullanım haklarını da içeren anlaşmayla ajans, MPG’nin global müşterilerinin Türkiye pazarındaki temsilcisi haline gelir. İspanyol MPG’nin Fransız Havas Grubu’na hisse devriyle adı Havas Media Group olur. Yeni yapılanmayla birlikte ajansın Havas Media Group ile ilk organik ortaklığı gerçekleşir ve hisse devri yapılır.

Havas Media Turkey Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri A.Ş. adını alan ajansın Kurucusu ve halen CEO’su olan Ayşe Medran’ın hissesi yüzde 49, Havas Media Group’un hissesi yüzde 51, 2015 yılının Haziran ayı itibariyle Havas’ın hissesi yüzde 80, Ayşe Medran’ın yüzde 20 olur.

Havas Media Türkiye Genel Müdürü Başak Erkıran Görenler, yapılan anlaşmalar sonucunda 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 100 Havas şirketi olacaklarını açıklıyor. 1835 yılında kurulan ve 180 yıldır faaliyet gösteren küresel iletişim ve pazarlama şirketi Havas, dünyada 100’ün üzerinde ülkede toplam 16 bin çalışan ve Havas Creative Group ve Havas Media Group olmak üzere 2 ayrı network ile faaliyet gösteriyor.

“Havas Media Group’un Türkiye’deki tek temsilcisi biziz” diyen Başak Erkıran Görenler, Türkiye’de Havas Creative Group çatısı altında ise Havas Worlwide İstanbul, Project House ve Klan’ın faaliyet gösterdiği bilgisini veriyor.

Yakın zamanda Havas’ın tüm dünyada ajanslarını “Havas Village” konseptiyle tek çatı altında buluşturacağını anlatan Başak Erkıran Görenler, Havas Worlwide İstanbul, Project House, Klan ve Havas Media Turkey’in de yakın gelecekte bu konsepte dahil olmayı planladıklarını anlatıyor. Görenler, “Böylece çok daha entegre çalışacağız” diyor.

Görenler, Havas Media Türkiye’nin yaptığı işlerin merkezinde dijitalin bulunduğunu söylüyor. Özet; “Digital at the core.” Artık günlük hayatın merkezine oturan dijitalin önemini vurgulayan Görenler, satın alma kararlarının bile artık dijitalde gerçekleştiğine dikkat çekiyor: “Mobil alanın yükselişi çok hızlı. Sosyal medya, search ve video. Televizyon erişim maliyetlerimizi de dijital ile optimize edebiliyoruz. Portföyümüzde yaptığımız en yüksek yatırım Facebook ve Google’a gidiyor.”

Görenler, 2015 yılı sonunda yeniden yapılanmaya gittiklerini belirterek, “Dijital alanın büyümesi ve daha entegre projelerin dijitalle beraber geliştirilmesi gereğinden dolayı kendi bünyemizde bir dijital bölüm kurduk. 2015 yılı dijital ve strateji bölümlerimizi geliştirme ve büyütme yılımız oldu. Dijital ve strateji açısından daha kuvvetli bir ajans olduğumuza inanıyoruz. 2016 yılında; online ve offline entegrasyonumuzu geliştirmeyi, strateji departmanımızı büyüterek daha da kuvvetli hale getirmeyi, müşteri sayımızı artırmayı ve ciromuzu büyütmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl ciromuzu yüzde 8 büyüttük, bu yıl minimum ciro hedefimiz; yüzde 5 büyüme” diyor. Alanında en büyük 6. ajans olan Havas Media Türkiye’nin uzun vadeli hedefi ise ilk 3 ajans arasında yeralmak.

Günün sonunda bütün ajansların aynı işi yaptığına değinen Başak Erkıran Görenler, Havas Media Türkiye’nin hizmet kalitesiyle öne çıktığını vurguluyor. Ciddi bir satın alma gücü bulunan ajansın müşterilerine verdiği hizmetle farklılaştığını aktaran Görenler, Reckitt Benckiser ile 9 yıldır, Merinos Grubu ile 10 yıldır çalıştıklarını, son 3 yıldır dünyada Hyundai tarafından en yüksek notu alan iletişim ajansı olmalarını örnek veriyor. Görenler, bu örneklerin de hizmet kalitelerinin ve sağladıkları yüksek müşteri memnuniyetinin göstergesi olduğunu kaydediyor.

Bir markanın başarısında bütün ajansların aynı masa etrafında entegre çalışmasının önemine değinen Görenler, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bu ajanslara medya ajanslarının liderlik ettiğini ifade ediyor. Ancak başarının koşulu, tüm ajansların birlikte ve uyum içerisinde çalışmalarına bağlı. Yürütülen kampanyanın hedefine ulaşmasının başarı ölçütü olduğunu söyleyen Görenler, hedef kitleye ulaşmanın yollarını ve içgörüyü doğru bilmenin, teknolojiyi merkeze alan entegre bir iletişim planlamanın önemini dile getiriyor. Son dönemlerde yürüttükleri Scholl ayak bakım ürünleri kampanyasının başarısından sözeden Görenler, Ocak ayı sonunda ilk çeyrek hedeflerine ulaşan markanın yeni ürün desteği aldığını aktarıyor. Görenler’in bu dönem en beğendiği kampanyalardan birisi; Eti Form’un, Kebapçı Şevket Usta Twitter hesabı üzerinden hayata geçirdiği viral pazarlama projesi.

Başak Erkıran Görenler, markanın başarıya ulaşması için şu önerilerde bulunuyor: “Önce kendi markanızı ve rakiplerinizi iyi tanımalısınız. Hedef kitlenizi ve onların tüketici içgörüsünü doğru belirlemelisiniz. Markanızın uzun ve kısa vadeli hedefleri olmalı. Doğru ajansla çalışılmalı. Ajansla müşteri kimyasının uyuşması çok önemli. Kimyanızın uyuştuğu müşteriye her zaman daha iyi hizmet veriliyor, çünkü daha yaratıcı olur, günlük rutin işlerin dışına çıkabilirsiniz. Çalışacağınız ajansın referansları, geçmiş işleri, hizmet verecek ekip iyi incelenmeli. Ekibin kalifikasyonu, geçmiş becerileri, size ne kadar zaman ayıracağı çok önemli. Hizmet kalitesi yüksek olmalı.”

Bir network ajansı olduklarını ve medya planlama ve satın alma sektöründe bu özelliğin ciddi bir avantaj olduğunu söyleyen Görenler, sektördeki gelişmeleri, yenilikleri, yeni trendleri rahatlıkla takip edebildiklerini anlatıyor. Görenler, ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin network ajanslarıyla çalışarak kaliteli, sağlıklı ve etkin hizmet alabileceklerini böylece markalarını daha da hızla geliştirebileceklerini ifade ediyor. Görenler, bu noktada doğru ajans seçiminin önemine dikkat çekiyor.