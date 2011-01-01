Markaların dijital gücü; Krombera

Probera, Berabera ve Anibera’yı da bünyesinde barındıran Bera Medya Grubu’nun amiral gemisi Krombera, dijital iletişimde uzmanlaşmış tam hizmet reklam ajansı.

Bera Medya Grubu CEO’su Alper Afşin Özdemir, Türkiye’nin bağımsız, yüzde 100 yerli; en büyük medya gruplarından biri olmayı hedeflediklerini söylüyor. Geleneksel pazarlama anlayışını yenilikçi mecraya entegre eden Krombera, dijital iletişim konusunda uzmanlaşmış; tam hizmet reklam ajansı. Probera, Berabera ve Anibera’yı da bünyesinde bulunduran Bera Medya Grubu’nun amiral gemisi; Krombera, Türkiye’den ve dünyadan her biri alanında lider birçok marka için mecra bağımsız yaratıcı içerik ve deneyim üretiyor. Sektöründeki iddiası ve büyümesini aldığı ödüllerle perçinleyen Krombera, bugün 60 kişilik bir ekiple aralarında Akbank, Doğa Kolejleri, SunExpress, Digitürk, Burger King, Forum Alışveriş Merkezleri, Colins, Simit Sarayı gibi markaların yeraldığı 40’a yakın müşterisine hizmet veriyor.

Bera Medya Grubu CEO’su Alper Afşin Özdemir, Krombera’nın stratejiye, hikaye anlatımına, içeriğin gücüne, eşsiz deneyime ve inovasyona inandığını belirterek; bilerek ve özünde hissederek “iyi iş” ürettiğini söylüyor. Krombera’nın kendi sektörünün lider firmalarından birine dönüştüğünü ve büyümeye devam edeceğini ifade eden Özdemir, Krombera’nın kuruluşundan sonra 10 ay gibi kısa bir sürede “Facebook Önerilen Ajanslar” listesine (Facebook PMD) girdiğini, dünyaca ünlü Wired UK dergisinin Ekim 2013 sayısında “Avrupa’nın en çok dikkat çeken 100 girişimi” listesinde tek ajans olarak yeraldığını ve listeye Türkiye’den ikinci sırada girdiğini anlatıyor: “İstikrarlı büyüme ve gelişimini sürdürerek 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), merkezi Amerika’da bulunan AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde düzenlenen ‘Türkiye 100’ yarışmasında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 34. sırada yeralan Krombera, yurtiçi ve yurtdışında aldığı ödüllerle başarısını perçinlemeye devam ediyor.”

Yıl 2011; dijital pazarlama tarafında fırsat gören genç girişimciler tarafından kurulan Krombera adını 90’lı yıllarda varolan ‘kromber.a’ virüsünden alır. Sosyal medya ajansı olarak dijital dünyaya adım atan Krombera, büyüdükçe dijital iletişim konusunda uzmanlaşmış 360 derece hizmet veren bir dijital ajansa dönüşür. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu ve yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında tamamlamış Alper Afşin Özdemir, önemli olanın doğru ekip ve delegasyon olduğunu vurguluyor: “Biz Krombera’da doğru bir ekip kurduk. Kaliteli hizmet verdik. İşimizi geciktirmedik. Büyüdükçe işimizi yapı içerisinde doğru delege ettik. Snob bir ajans hiç olmadık. İhtiyaçlarına yapıcı çözümler geliştirdiğimiz markalarımıza problem çözücü ve arkadaş olduk.”

Marka-ajans ilişkisinin tamamen güvene dayalı yürüyen bir ilişki olduğunu vurgulayan Özdemir, “İş hayatında güven bence her şeyden önce geliyor. Eş zamanlı olarak iyi iş üretmek, zamanında işi teslim etmek, bütçe, üslup ve geri dönüş hızı marka ile ajans arasındaki güveni ve bağı kuvvetlendiriyor. Krombera kuruldu kurulalı, bu unsurlar bizim için hep öncelik teşkil etti. Önemli olan iyi iş üretmek. Bu, bize iyi müşteri, referans getirecektir. Kendi sektörünün lider ve önemli firmalarıyla çalışmaya özen gösteriyoruz” diye konuşuyor.

Geçen yıl Krombera’nın yüzde 100 büyüdüğünü, bu yıl da yüzde 100’e yakın büyüme hedeflediğini açıklayan Özdemir, Krombera hızlı ve sağlıklı büyüdükçe, markalardan gelen özellikle video prodüksiyon, animasyon ve iletişim danışmanlığı alanındaki talepleri karşılamak için yeni adımlar attıklarını anlatıyor: “Probera Prodüksiyon Ajansı, Berabera PR&Etkinlik Ajansı, Anibera Animasyon Ajansı böyle kuruldu. Video prodüksiyon hizmeti veren Probera, reklam ve viral prodüksiyonlar, tanıtım filmlerinin yanısıra televizyon kanallarına da içerik sağlıyor. İlk projemiz ‘Bak Hele Bak’ TRT1 ekranlarında gösterildi. Anibera Türkiye’de çok niş bir sektör olan animasyon üretimine odaklanmış bir yapı. Türkiye’nin ilk animasyon sinema filmi Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu’nu 2014 sonunda vizyona soktuk. Anibera da Probera gibi hem reklamverenlerin animasyon süreçlerinin sorumluluğunu yürütüyor, hem de TV animasyon serileri ve animasyon sinema filmleri üretiyor. Anibera tarafında hedefimiz; Türkiye’nin değil bölgenin en önemli animasyon stüdyosu olmak. Berabera tarafında ise markalara iletişim danışmanlığı hizmeti ve etkinlik hizmeti veriyoruz. Bera Medya Grubu olarak çatı yapıyı isimlendirdik. Avantajımız; Bera Medya Grubu olarak masaya müşterilerimizin karşısına 4 farklı yapı olarak oturabiliyoruz ve birlikte daha bütünleşik bir hizmet verebiliyoruz.”

Alper Afşin Özdemir, yüzde 100 yerli olarak, Türkiye’nin bağımsız, en büyük medya gruplarından biri olmayı hedeflediklerini açıklıyor: “Bera Medya Grubu’ndaki ajansları kendi alanlarının lideri önemli ajanslar haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Krombera rüştünü ispatlamış bir ajans. Bera Medya Grubu’ndaki diğer kardeş ajansları, hızlı bir şekilde elbirliğiyle yukarıya taşıyacağız. Bera Medya Grubu’nu iyi hizmet veren bir ajanslar topluluğu olarak algılanmasını en hızlı şekilde sağlamak istiyoruz.”

Simit Sarayı, SunExpress gibi hizmet verdikleri markaların talebi doğrultusunda onların yurtdışındaki medya hesaplarını yönettiklerini ve o kitleye yönelik dijital çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Özdemir, “Yurtdışındaki operasyonlarımız doğrultusunda Almanca ve İngilizce hizmet veriyoruz. Marka nerelerde bizim sorumluluk almamızı istiyorsa ona uygun bir hizmet paketi oluşturuyoruz” diye konuşuyor. Yaptıkları işin müşteriye dokunmayı, birebir iletişimi ve telefonun ucunda olmayı gerektirdiğini vurgulayan Özdemir, gerektiğinde Anadolu’daki müşterilerinin ayağına gittiklerini aktarıyor: “Örneğin; Türkiye genelinde 15 Forum Alışveriş Merkezi var. Onlara gidip birebir görüşerek onlara çözümler üretiyoruz.”

İletişim çalışmalarında süreklilikten yana olan Özdemir, markalarla uzun süreli işbirliklerinin gerekliliğine inanıyor: “Krombera kurulalı 4.5 yıl oldu. Yaklaşık 4 yıl 4 aydır Doğa Kolejleri, 4 yıl 2 aydır da Forum Alışveriş Merkezleri Krombera’nın müşterisi. Biz bu yapılara katmadeğer sağlamaya devam ediyor ki bu markalar bizimle çalışmaya devam ediyor. Bu markalar dijital dünyaya, sosyal medyaya bizimle adım attılar. Daha doğru, onlara fayda sağlayacak projelerle yola devam ettiğimizi düşünüyorum.”

“Esas olan fikir ve fikir her ajanstan çıkabilir” diyen Özdemir, “lider ajans” kavramının gitgide köreldiğini düşünüyor: “Marka için daha eşit paydalar halinde ajansların bir masa etrafında oturduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Her ajans işini iyi yapmalı ki o iş gerçekten başarılı olsun.” İletişimi bilen ve önemine inanan markalarla çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Özdemir, KOBİ’lere markalaşma yolunda şunları öneriyor: “Markalaşma yolunda iletişim çalışmaları, bugünün dünyasında lüks değil. KOBİ’ler kendi alanında farklılaşmalı. Dijital medya ve halkla ilişkiler çalışmaları, markanın büyümesinde kaldıraç etkisi yaratır.”

Markayı “bilinirlik” olarak tanımlayan Alper Afşin Özdemir, Krombera’nın markalara özel sunduğu hizmetlerinden de sözediyor: “İçinde 20 uygulama barındıran Toolbera adlı platformumuz, markalarımıza kiraladığımız uygulamalar. Marka, belli özel bir günde veya süreçte kampanya yapmak istediğinde; Toolbera, maliyet ve zaman avantajı sağlıyor. Toolbera’yı geliştirmeye devam ediyoruz. Ar-Ge ürünümüz; Krombera Suite, sosyal medya paylaşımlarını ve içeriklerini yüklediğimiz bir arayüz. Krombera Stats, istatistik raporlarını çektiğimiz bir uygulama.”